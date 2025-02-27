Göztepe’den Gövde Gösterisi!

Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son maçında Kasımpaşa karşısında adeta şov yaptı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un yaptığı beş değişiklik takıma taze kan getirirken, sarı-kırmızılılar sahada istekli, agresif ve kararlı bir oyun sergiledi. Maç boyunca topun hâkimi olan Göztepe, rakibine göz açtırmadan oynadı ve net bir skorla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Maça hızlı başlayan sarı-kırmızılılar, Juan'ın erken golüyle perdeyi açtı. Bu gol, takımın oyun iştahını daha da artırdı. Ardından sahneye çıkan Matsuki, attığı iki golle Kasımpaşa savunmasını adeta dağıttı. Orta sahada ve hücumda etkili bir performans ortaya koyan Japon futbolcu, hem oyun görüşü hem de skora katkısıyla maçın yıldızlarından biri oldu. Kubilay ve Nazım da attıkları gollerle galibiyeti perçinledi. Göztepe, maç boyunca hücum organizasyonlarında etkili olurken, savunmada da rakibine fazla fırsat tanımadı.

Tribünler ise her zamanki gibi muhteşemdi. Hafta içi ve mesai saatine denk gelmesine rağmen İstanbul'a gelen Göztepe taraftarı, takımlarını 90 dakika boyunca yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı renklere gönül verenler, marşları ve tezahüratlarıyla adeta ev sahibi atmosferi yaratarak oyunculara büyük moral verdi. Çeyrek final bileti alındığında tribünlerdeki coşku zirveye çıktı. Taraftar, kupada ilerlemenin sevincini oyuncularla birlikte doyasıya kutladı.

Bu galibiyet, sadece bir tur geçmekten çok daha fazlasıydı. Son haftalarda ligde istenilen sonuçları alamayan Göztepe, bu maçla birlikte özgüvenini yeniden kazandı. Sahada oynanan futbol, takımın potansiyelini ve mücadele gücünü gözler önüne serdi. Eğer bu oyun istikrar kazanır ve takım aynı mücadele ruhunu sahaya yansıtabilirse, Göztepe kupada çok daha büyük hedeflere yürüyebilir.

Şimdi sıra çeyrek finalde. Bu performansın üzerine koyarak ilerlemek, hem camianın hem de taraftarın hayalini süsleyen büyük başarılara ulaşmak için kritik olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu ruhla sahada olduğu sürece, kupada şampiyonluk hedefi neden olmasın?