Manisa FK nereye koşuyor!

Ege'nin TFF 1. Lig'de tek temsilcisi Manisa FK, sezon başından beri oldukça sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Yerel seçimlerden sonra Manisa FK ve Manisa Büyükşehir Belediyesi arasında yaşanan sorunlar maalesef takımı olumsuz etkiledi. Yaşanan süreçler kısmen sona erdi, bu defa kadroya takviye yapıldı ancak takım istediği oyunu bir türlü oynayamadı.

MAÇ 25 DAKİKADA BİTTİ

Haftanın açılış maçında bu sezon Süper Lig'i isteyen Gençlerbirliği maçını izlemek isteyen Manisalı futbolsever, galiba maçın 30. Dakikasından itabaren televizyonu kapatmışlardır. 30 dakika olmadan 3-0 olunca inanın maçla ilgili çok fazla yorum yapmanın anlamı kalmıyor. Şu oyuncu şöyle oynamalıydı, bu böyle oynamalıydı ifadelerini de kullansak bir şey ifade etmeyecek.

SIRAT KÖPRÜSÜ MAÇLAR BAŞLIYOR

Türkiye'de ikinci yarı maçlarının her zaman zor geçtiğini yazımlarımdan hatırlarsınız. Oynanan son 6 maça baktığımda Manisa FK, ligden düşmesi kesinleşen bir tek Malatya'yı yenebildi. Gerçi skor 6-2 olsa da bu maçın skorunun kimseyi aldatmaması gerektiğini yazmıştım. Sonrasında Boluspor ve Gençlerbirliği mağlubiyetlerinin ardından Manisa FK, artık düşme korkusunu iyice yaşamaya başladı.

Manisa FK yönetimi, belediyesi, taraftarı el ele verip bu takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yapmalı. Yok birlik ve beraberlik olmazsa Manisa FK'yı bir alt ligde görürüz. Dost acı söylermiş ben dost olayım…