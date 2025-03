Avrupa yolunda kayıp iki puan

Süper Lig'de bu sezonun en flaş iki takımı Göztepe ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşma belki haftanın sonucu en çok merak edilen maçıydı. İki takımda bu sezon ortaya koyduğu futbolla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenesi ve alkışı aldı.

Ramazan ayının hemen başlarındaki maça Göztepeli taraftarlar iftarlarını yaptıktan sonra tribünleri tamamen doldurdu. Zaten maça gelirken de bir çok taraftarın iftarlarını yaptıklarını gördüm.

İLK YARI KEYİFSİZDİ

Maçın ilk yarısında her iki takımda topa baskı yapan ve oyunu kontrolünü elinde tutmaya çalışan bir oyun ortaya koydu. Her iki teknik adam da birbirine yakın oyun stili ile sahada yer alınca takımlar pozisyona girmekte zorlandı. Yine maç içinde yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyuna bir türlü tempo gelmedi. Yine zaman zaman hakemin her iki takımı çıldırtacak kararlarını saymıyorum bile…

İlk yarı da en tehlikeli ciddi atak Göztepe'den geldi. 26. dakikada Matsuki'nin ara asında Tijanic, müsait pozisyonda golü atamadı. İlk yarı beraberlikle bitmesi beklenirken 45+5 dakikada Nielsen'in sağdan ceza alanı içine doldurduğu topu iyi takip eden Miroshi takımının soyunma odasına önde götürdü. Daha ikinci yarının başında bu defa Samsunspor savunmasının yaptığı hatayı Juan affetmedi. Golcü oyuncu yaptığı pressin karşılığını aldı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Her ne kadar bu golden sonra Göztepe oyuna ağırlığını koymak istese de Samsunspor, pes etmedi. İkinci yarı biraz daha atak görünen Samsunspor, 67'de farkı bire indirdi. Konuk takım beraberlik için yüklenirken Göztepe'de oyunu tutmaya çalıştı. Fakat aynen ilk yarının sonunda olduğu gibi bu defa golü bulan takım Samsunspor oldu.

Evinde istediği sonuçları alan Göztepe, ligin diri ve istekli takımı Samsunspor ile berabere kaldı. Oynanan futbol bence izleyen herkesi memnun etti. Göztepe, Avrupa yolunda çok önemli iki puan bırakmış oldu.