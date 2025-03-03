Bodrum FK’nın fırsatları kaçıran haftası

Son olarak Adana Demirspor karşısında beraberlik alan Bodrum FK, kurtuluş umudunu gelecek haftalara bıraktı.

Yeşil-beyazlılar, son haftalarda umut veren performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Başakşehir ve Hatayspor gibi rakipleri devirerek moral bulan Muğla ekibi, ligde kalma mücadelesinde önemli bir adım atmayı hedefliyordu. Ancak, son olarak Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalmaları, bu fırsatın kaçmasına sebep oldu.

BİR ADIM İLERİ, BİR ADIM GERİ

Bodrum FK'nın Adana Demirspor karşısında puan kaybetmesi, takımı adeta bir adım geriye götürdü. Oynadığı futbol ve aldığı galibiyetlerle ligdeki durumu iyileştiren Bodrum, 24 puanla 16. sırada yer alarak ateş hattındaki varlığını sürdürüyor. Ancak bu beraberlik, hem ligdeki rakipleriyle arasındaki farkı açma adına büyük bir fırsatın kaybolduğunu gösteriyor.

Futbol, her fırsatın değerlendirildiği bir oyun ve Bodrum FK, ligin dibindeki Adana Demirspor karşısında daha fazla puan kaybetmemeliydi. Bu tür maçlar, düşme hattındaki takımlar için altın değerindedir.

KURTULUŞ İÇİN UMUT VAR, ANCAK…

Bu sonucun ardından Bodrum FK, kurtuluş umudunu bir sonraki haftalara bırakmış durumda. Ancak bu haftalar, her geçen gün biraz daha kritik hale geliyor. Kalan maçlarda hata yapma lüksü olmayan Bodrum, rakiplerinin bu kadar yakın olduğu bir noktada daha fazla puan kaybı yaşarsa, ligdeki varlıklarını sürdürebilmek için zorlu bir yol alacaklar.

Bodrum FK için gelecek haftalar, hem teknik ekip hem de futbolcular için büyük bir sınav olacak. Bu takımın önündeki fırsatlar hâlâ duruyor, ama zamanı iyi kullanmaları ve artık her maça 3 puan parolasıyla başlaması gerekiyor. Yoksa bu umut verici serinin sona ermesi an meselesi olabilir. Bekleyip görelim.