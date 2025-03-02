Manisa’nın korktuğu başına geldi

Sezon başında Play-off umutları taşıyan Manisa FK için işler hiç de planlandığı gibi gitmedi. Son iki maçta gol dahi atamayan takım, son olarak deplasmanda aldığı 3-0'lık ağır yenilgiyle ateş hattına kadar geriledi. Artık düşme korkusu, Manisa FK'nın en büyük gerçeği.

NELER YANLIŞ GİTTİ?

27 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet… Bu tablo, istikrarsızlığın açık bir göstergesi. Sezonun belli bölümlerinde kıpırdanmalar yaşansa da, takımın genel yapısı bir türlü oturmadı. Savunmada yapılan basit hatalar, hücumda yaşanan tıkanıklık ve taktiksel istikrarsızlık, Manisa FK'yı bugünkü duruma getirdi.

Teknik direktör değişiklikleri de çare olamadı. Takımın bir oyun kimliği oluşturamaması, sezon boyunca farklı sistemlerin denenmesine yol açtı ama hiçbirisi istikrar getirmedi.

SALDIRMAZSAN DÜŞERSİN

Futbol, cesurların oyunu. Özellikle düşme hattında mücadele eden takımlar için "beraberlik iyidir" anlayışı, çoğu zaman felaketi getirir. Son iki maçta skor üretemeyen Manisa FK, hücumda fazlasıyla çekingen ve yetersiz bir görüntü çiziyor. Oysa bu noktada alınacak her galibiyet altın değerinde.

Takımın acilen reaksiyon göstermesi gerekiyor. Kalan maçlarda savunma güvenliğinden ödün vermeden ama daha cesur ve üretken bir oyun planı oluşturulmazsa, Manisa FK'nın kendini bir alt ligde bulması kaçınılmaz olabilir.

Zaman daralıyor ve artık kredileri tükendi. Manisa FK ya savaşacak ya da sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak tarihe geçecek.