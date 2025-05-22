Altınordu'nun son dakika şanssızlığı!

Bu sezon Play-off'tan TFF 1. Lig'e yükselmenin hesaplarını yapan Altınordu, Batman Petrolspor ile oynadığı ilk maçta son dakika golüne engel olamadı. Play-off elemelerinde Adana 01 FK ve Kastamonuspor engellerini aşan İzmir ekibi, lig bittiği günden beri rakiplerini bekleyen Batman Petrolspor ile karşılaştı.

HT Spor'dan yayınlanan maçı izlerken Altınordu'nun genç oyuncularının kendilerinden ekonomik manada kat be kat üstün Batman Petrolspor maçında nasıl performans koyacaklarını da merak ediyordum. Batman'ın maç yapmadan dinlenmiş olması onlar adına kim ne derse desin büyük avantaj idi. Play-off serisine Adana'da başlayan uzatmalar sonucunda rakibini penaltılarla geçen Altınordu, neredeyse kısa bir dinlenmenin ardından elemelerde favori gösterilen Kastamonuspor'u ilk maçta mağlup edince avantajı elde etti. Yine uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Kastamonu karşısında tur vizesini alarak dönen İzmir ekibi, yine fazla dinlenme şansı bulamadan bu defa Batman maçına başladı.

8 Mayıs'tan şu ana kadar yani 14 günde üç maça çıkan Altınordulu futbolcular için maçı oynamak tabiki zorluktu ama deplasmanlarından zorluğu onları ister istemez yormuş olabilir.

KONTROLLÜ OYUN İŞE YARAMIŞ GİBİ GÖZÜKTÜ

Rakip oldukça güçlü olduğu için Namet Ateş ve ekibi ilk etapta rakiplerini orta sahada durdurmayı hedeflediler. Kontra ataklarla sonuca gidilmeye veya en kötü burada beraberlikle maçı bitirmek hedeflenmişte olabilirdi. Zaten maç öncesinde futbol kamuoyu Altınordu'nun ne yapacağından çok Batman'ın favori olduğunu konuşuyordu. Batman ilk maçta turu bile atar yorumlarını bu ligi takip edenlerden duyuyordum. Altınordulu futbolcular son ana kadar mücadele ettiler fakat son dakika golüne engel olamadılar. Altınordu için aslında hiçbir şey bitmedi. Yine Altınordulu futbolcular fazla dinlenme şansı bulamadan bu defa pazartesi akşamı Batman'da rakipleri ile yine maça çıkacaklar. Altınordulu futbolcular, ilk yarım saatte bir gol bulurlarsa Batman Petrolsporlu oyuncular stress yaşayacaktır. Umarım herşey Altınordu'nun istediği gibi olur diyelim.

PARLAYAN YILDIZ SERHAT ÖZTAŞDELEN

Sezon başından beri Altınordu'nun maçlarını gerek Altınordu TV, gerek TFF'nin Youtube hesabı gerekse HT Spor Youtube hesaplarından izlemeye çalıştım. Kaleci Serhat zaten sezona damga vuran genç bir kaleciydi. Ama Play-off serisinde Serhat adeta devleşti. Adana 01 FK maçında bir çok net pozisyonu çıkaran genç kaleci penaltı atışlarında iki penaltıyı çıkarınca turu İzmir'e getirmişti. Zaten bu konuyla ilgili gazetemizde de haber olarak çıktı. Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in "Kalecimiz Serhat, Adana 01 FK maçından önce herkes rakibi favori görüyor. Biz maçı tutalım, penaltıları bana bırakın demişti. Serhat dediğini yaptı ve bizi turu getirdi" açıklamasını yapmıştı. Kastamonu ile oynanan özellikle ikinci maçta Serhat, rakibe karşı kalesinde adeta etten duvar ördü. Yine turu İzmir'e getiren isimlerin başında gelmişti.

Batman Petrolspor maçı TV'den yayınlanınca daha rahat bir şekilde Serhat'ı gözlemleme şansı da buldum. Genç kaleci bu maçta da en az 7-8 net pozisyonu çıkardı. Türk futboluna bir çok kaleci armağan eden Altınordu, Serhat'i da armağan etmiş oldu. Fazla maçların olmadığı günlerde maçları izleyen başta Süper Lig kulüpleri ve TFF 1. Lig kulüplerinin hatta bazı Avrupa takımlarının Serhat'ı radarlarına almışlardır diye düşünüyorum.