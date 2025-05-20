Bodrum FK. düşmemeli!

Süper Lig'e yükselen takımların ilk hedeflerinin ilk sezonlarında mücadele ettikleri Süper Lig'de kalıcı olması gerektiğini defalarca yazdım. Son haftaya girilirken Ege'nin Süper Lig'deki tek temsilcisi Bodrum FK, zorlu bir süreçten geçiyor.

Ligin son iki haftasına girilirken en yakın rakibi Alanyaspor'un 3 puan gerisinde kalan Bodrum FK maçlarını kazanıp rakibinin kaybetmesini beklemekten başka bir şansı bulunmuyor. İkili averajda rakibinden üstün alan Bodrum FK, maçlarını kazanır ve rakibi kaybederse ligde kalır.

LİGDE KALMAYI HAK ETTİLER

Bu sezon bir çok maçını yerinde takip ettiğim Bodrum FK, bana soracak olursanız ligde kalmayı hak etti. Yeni oluşturulan kadroya rağmen çok iyi mücadele ettiler bazı maçlarda şanssız puan kayıpları yaşadılar. Bu takıma yatırım yapan Öztürk Ailesi'nin takıma her şartta destek oldu. Bodrum onlara ne kadar destek oldu derseniz fazla yorum yapıp bazılarını üzmek istemem. Antalyaspor'da uzun yıllar başkanlık yapan Ali Şafak Öztürk ve yönetimi, kalan iki haftada yine takımının yanında olacaktır: Bodrum FK, ligde kalmalı ki gelecek yıl daha büyük projeler gerçekleştirilebilsin. Bir alt lige düşmek dünyanın sonu değil ama inanın bu durum başta başkan, yönetimi çok üzecektir. Bodrum halkı üzülür mü koca bir SORU İŞARETİ!

Kalan iki maçta Bodrum FK'ya başarılar dilemekten başka elimizden bir şey gelmiyor.