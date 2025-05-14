Bodrum FK.'nın umudu var

Sivasspor deplasmanında sezonun en kritik maçlarından birini oynayan ve beraberlikle dönen Bodrum FK. yense büyük avantaj kazanacağı ligde umudunu son maçlara bıraktı. Bir basamak üzerinde bulunan Alanyaspor'un 3 puan almasıyla rakibinin 3 puan gerisine düşen Ege ekibi şimdi galibiyet alıp rakiplerinin maçlarını bekleyecek.

ALANYA 1 ADIM ÖNDE

Gaziantep deplasmanında aldığı kritik galibiyetle evine avantajlı dönen Alanyaspor, şimdi evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Alacağı puan veya puanlar, rakipleri Bodrum FK. ve Sivasspor'u ateşin içine atabilir. Özellikle Sivas'ın maç fazlasının da olması, onu ekstra dezavantajlı kılıyor. Bu hafta Samsun deplasmanına gidecek olan Rıza Çalımbay'ın öğrencilerinin galibiyetten başka çareleri yok. Bodrum'un da ha keza Trabzon'la evinde oynayacağı maç çok zorlu geçecek. Trabzon'un hafta ortası Ziraat Türkiye Kupası finali için gittiği Gaziantep'ten yorgun döneceğini de varsayarsak, bu Bodrum için bir avantaj olabilir. Bu maçta kazanıp, ikili averajda üstün olduğu Alanyaspor'un Beşiktaş karşısında kaybetmesini bekleyecekler.

SAVUNMAYA YİNE BÜYÜK İŞ DÜŞECEK

Düşme potasından kendini bir türlü kurtaramasa da, Morais'in öğrencileri Süper Lig'de en çok gol yemeden maç tamamlayan takım konumunda. 14. karşılaşmada da rakip forvetlere kalesini kapayan Ege ekibi, son 3 maçta da yine savunmasının gücüne güveniyor. Defansta eksik oyuncuları olsa da sağlam kalan ve gol yememeyi başaran bir Bodrum takımı var. Fatih Tekke ile büyük bir ivme yakalayan Trabzon'a ve onların etkili hücumcuları olan Simon Banza, Nwakaeme ve Zubkov gibi isimlere karşı Türkiye kupası maçında olduğu gibi hem cesur ve mücadeleci, hem de akıllı bir oyun ortaya koymak zorunda olduğunu düşünüyorum. Erken bir gol bulup daha sonrasında geçiş oyunuyla ve Seferi, Puşcaş gibi oyuncuların geniş alanda topla buluşmalarını sağlayarak tehlike yaratılabilir.