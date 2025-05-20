Altınordu’ya destek olma zamanı

TFF 2. Lig'den 1. Lig'e yükselme mücadele veren Altınordu, zorlu maçlar serisine başladı. Sezonu play-off hattı içinde tamamlayan İzmir ekibinde ligin bitiminde futbol kamuoyu Altınordu'nun nasıl bir performans vereceğini merak ediyordu. Sezon başında alt yapı oyuncularının yanısıra gurbetçi ağırlıklı bir kadro ile başlayan Altınordu, sezonun ilk yarısını beklentilerin çok üstünde tamamladı. Yeni kurulan kadronun başına ise Türk futbolunun yakın tarihinde önemli başarılar imza atmış Olcay Şahan gelmişti. Bu takım ne yapacaktı nasıl mücadele edecekti inanın herkes için soru işaretiydi.

İlk yarı Altınordu adına iyi gitti ama yönetim yaşanan bazı olayların ardından Olcay Şahan ile yolları ayırdı ve yine Almanya patentli Ersan Parlatan'ı getirdi. Ersan hoca ile Altınordu'nun dokusu uyuşmayınca Seyit Mehmet Özkan çok radikal bir karar alarak aynı gün içinde Ersan Parlatan'ın yanı sıra bu kadroyu kuran isimlerin başında gelen Sportif Direktör Murat Korkmaz ve bu oyuncuları izleyip alınması yönünde rapor sunan Yusuf Kocakaya ile yolları ayırdı. Bu gelişmenin ardından Altınordu her ne kadar Play-off'a kalması neredeyse garanti de olsa takımın oynadığı futbol umut vermiyordu. Altınordu ilk turda elenir gider yorumları yapıldı.

NAMET ATEŞ'İN ELİ DEĞDİ

Takımın başına gelecek ismin Altınordu'yu ve futbolcuları bilmesi gerekiyordu. Başkan Özkan, hiçbir fantezi aramadan uzun yıllardır Akademi'de beraber çalıştığı Namet Ateş'i görevi teslim etti. Böylesine bir dönemde görevi kabul etmek bir teknik adam içinde zor karardı. Namet Ateş yönetiminde Altınordu kalan üç maç birisi zaten rakibi çekildiği için oynanmadı. İskenderun deplasmanında alınan beraberlik onları Play-off'a taşıdı. Sarıyer ile oynanan maç zaten rakibin şampiyonluk maçıydı. Son haftaki rakip ligden çekilen Afyonspor olmuştu. Namet Ateş ve ekibi ne yapacaktı inanın kimse bilmiyordu. Sonunda play-off serisi başladı. İlk rakip Altınordu'nun ligin son haftalarına doğru yenildiği Adana 01 FK maçıydı. Yayını ismini ilk kez duyduğu "YAAY' platformundan izledim. Çoğu zaman kesik kesik yayındı ama Altınordu penaltılarda kalecisi Serhat Öztaşdelen'in devleşmesiyle adını üst tura yazdırdı. O maçta ve maçtan sonra gördüğüm şey 'Takım içinde herkesin yüzünün gülmesiydi' Altınordu'nun bir üst turdaki rakibi ise Kastamonuspor olmuştu. İzmir ekibi, sahasında rakibini 1-0 mağlup edince futbolcularda özgüvenleri yerine geldi. Deplasmanda akıllı oynamak gerekiyordu. 1-0 avantajlı gibi gözükse de yenilecek gol her şeyi zora sokabilirdi. Namet Ateş ve ekibi, derslerini çok iyi çalışmışlar ve mücadeleyi 0-0 tamamlayıp İzmir'e döndüler. Adana 01 FK maçından sonra yüzler gülüyor dediğim takımda ise kulübün yaptığı video klipten gördüm oyuncular şen şakrak idi. Namet Ateş ve futbolcuların uyumu gerçekleşmişti. Zaten kısa bir sürede bir teknik adam, takıma ne taktik ne kondisyon yükleyebilirdi. Hocayı fazla tanımıyorum ama saha kenarında gördüğüm kadarıyla takıma çok pozitif katkı sağlamış. Alınan iki galibiyetten sonra gerek daha önce beraber çalıştığı alt yapı oyuncuları gerekse gurbetçi oyuncular hoca sarmaş dolaş olmaları uyumun zirve yaptığını gösterdi.

BATMAN PETROLSPOR ENGELİ DE AŞILABİLİR

Altınordu'nun yeni final maçı ise bu defa Batman Petrolspor olacak. İki maçlı oynanacak karşılaşmanın ilki Perşembe günü İzmir'de oynanacak. Altınordulu futbolcular, bu maçta kendilerine güvenir, hocaların istekleri yerine getirirlerse avantajlı bir skor alabilirler. Bana göre burada alınacak her türlü galibiyet Altınordu'yu finale taşıyacaktır. İzmir'de futbol aşağı kim varsa bu günlerde Altınordu'ya destek olma zamanı. Altınordu finale çıkarsa neden TFF 1. Lig olmasın. Başarılar Altınordu…