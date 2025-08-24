Bodrum’un Sıcağında Gelen İlk Zafer

Bodrum FK bu sezonun ilk iki haftasında istediğini bir türlü alamamış, beraberliklerle yetinmişti. Taraftarın aklında ise tek bir soru vardı: "Takım ne zaman üç puanla tanışacak?" O cevap dün akşam Bodrum'un yakıcı sıcağında geldi. Hem de geriden gelip, güçlü bir rakip Sakaryaspor karşısında.



Maça fırtına gibi başlayan taraf aslında konuk ekipti. Burak Çoban'ın golüyle öne geçen Sakaryaspor, sanki Bodrum'u suskun bırakacak gibiydi. Ama futbol öyle bir oyun ki, sadece skoru değil psikolojiyi de yönetmek gerekiyor. O gol, Bodrum'u yıkmadı; aksine kamçıladı. Fredy'nin penaltıdan bulduğu gol, sadece tabelayı değil, tribünlerin coşkusunu da eşitledi.



İkinci yarı ise Bodrum'un sahadaki karakterini gösterdi. Ajeti'nin kafa golü ve Seferi'nin akıllıca bitirişi, maçın kırılma anları oldu. Bu dakikalardan sonra oyunun kontrolü tamamen ev sahibine geçti. Sakaryaspor ise skoru korumakta zorlandı, oyuna yeniden ortak olacak enerjiyi bulamadı.



Bodrum FK adına bu galibiyetin önemi sadece üç puan değil. Bu, "biz buradayız" mesajı. Henüz sezonun başı olmasına rağmen, geriden gelip kazanmak bir takımın inancını ve ruhunu diri tutar. Taraftar da dün gece sadece galibiyeti değil, yeniden doğan umudu gördü.



Sakaryaspor cephesinde ise ders çıkarılacak çok şey var. Erken öne geçip skoru tutamamak, özellikle de duran toplarda bu kadar kolay gol yemek, hedefi üst sıralar olan bir takım için ciddi alarm. Ligin uzun maratonunda bu tür konsantrasyon kayıpları pahalıya patlar.



Son söz: Bodrum FK dün akşam yalnızca üç puan kazanmadı, aynı zamanda sezona dair umutlarını da yeniden ateşledi. Tribünler coşkuyla stadı terk ederken, herkesin aklında tek bir cümle vardı: "Bu takım bu ligde çok can yakar."





