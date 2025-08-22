Göztepe gümbür gümbür

Geçen hafta evinde Fenerbahçe’ye karşı ortaya koyduğu muhteşem oyunla futbol kamuoyunun takdirini toplayan Göztepe, bu kez Karagümrük deplasmanında aynı oyun anlayışıyla üç puanı hedefledi. Fenerbahçe karşısında adeta duvar ören Brezilyalı Godoi’nin sakatlığı sonrası Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov, stoper tandemini Furkan Bayır ve Emerson’dan oluşturdu.

Göztepe bu sezon ligin en fazla top kapan, tam saha pres yapan ekiplerinden biri olmaya aday. Stoilov'un öğrencileri neredeyse adam adama oynayarak rakibi boğdu. Karagümrük dar alanda top çıkarmakta zorlandı, geriden oyun kurmakta adeta kilitlendi. Özellikle sağ kanatta görev alan Arda Okan Kurtulan'ın bindirmeleri ve ters kademelere girişi dikkat çekti. Genç oyuncu enerjisiyle izleyenleri hayran bıraktı.

Baskının meyvesi de gecikmedi. Karagümrük savunmasının arkasına atılan uzun topta Emerson'un öne doğru fırlaması, Olaitan'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı. Nijeryalı oyuncu topu ağlara göndererek Göz Göz'ün pres futbolunu skora taşıdı.

Bu akşamın asıl kahramanı ise yine kulübenin sahibi Stanimir Stoilovdu. Göztepe'yi 1. Lig'den alıp Süper Lig'e taşıyan Bulgar hoca, oynattığı modern ve disiplinli futbolla sadece İzmir'de değil, tüm futbol otoritelerinden övgü alıyor. Takım ruhunu sahaya yansıtmayı başarması, Göztepe'nin yeni kimliğinin en önemli parçası haline geldi.

Kısacası, Karşıyaka'dan Buca'ya, Alsancak'tan Gürsel Aksel'e kadar İzmir futbolseverlerinin gururla izlediği bu tablo bir tesadüf değil. Bravo Stoilov, bravo Göz Göz… Bu eser senin!