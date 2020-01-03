İnsan sadece dünyada yaşamak, yiyip içip eğlenmek için yaratılmadı. İnsanın daha ulvi amaçları var. Bunu akıl sahibi herkes anlıyor. İnsanlık var olduğu günden beri bu bir gerçek. Sonsuz hayata dair Kuran-ı Kerim bizlerin yoluna ışık tutuyor. "Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başka birşey değildir. Ahiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi" (Ankebut Sûresi 64) İşte bu yüzden yüce dinimiz İslam, tekamüle yani olgunlaşmaya önem verir. Yoksa doğduktan kısa bir süre sonra öleceksek olgunlaşmaya falan da gerek yok. Diğer canlılar gibi biz de yaşar bir süre sonra da ölür toprak olur gideriz. İnsanın içine o mükemmeliyet duygusunu koyan, insanı diğer canlılardan farklı bir fıtrata sahip kılan bunun mesajlarını bize elçileri vasıtasıyla göndermiştir.

Aklını kullanıp ibret alana ne mutlu...



İŞ İŞTEN GEÇMESİN

Yerinde sayan ve kamil insan olmayan kayıptadır. Bunun farkına bazıları yaşlılık yıllarında varır. Ama iş işten geçmiş olur.

Geçen zaman bir daha geri gelmez. İnsanın kendisini geliştirip iyilik ve güzelliklerle donanması zamana bağlıdır. Zaman bir anı bile boşa geçirilmeyecek kadar çok önemli bir nimettir. Kamil olabilmek elbette kolay değil. Mevlana'nın sözüyle "Mum olmak kolay değil, ışık saçmak için önce yanmak gerekir" dediği gibi bu yol zordur ama sonunda büyük huzur ve mutluluk bizleri bekler. 'Vakit nakittir' sözündeki gibi maddi kazanç sağlamak için olduğu gibi manevi yönden tekamül edebilmek için en büyük sermayemiz zamandır. Hem maddi hem manevi yönden vakti, kazanca çevirmek bizim elimizdedir.



TEMİZ BİR SAYFA

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Geçtiğimiz Çarşamba günü dünyanın güneş etrafında dönüş süresini tamamlamasını esas alan miladi takvime göre yeni bir yıla girdik. Yeni bir yıla girmek genellikle insanlarda temiz bir sayfa açma, hayata yeniden bir format atma gibi duygular uyandırıyor. İnsanın hayatını güzelleştirmek ve iyilik adına yeni başlangıçlar yapması veya buna vesile araması güzel. Bir insanın iyilik adına yaptığı her şey önemli ve değerlidir. Dünya hayatımızı güzelleştirirken bizi ölümden sonra sonsuz bir hayatın beklediğini unutmamak gerekir.

Oraya giderken olgun yani bir kamil bir insan olarak gitmek çok önemli. Hem ruhen hem bedenen sağlıklı olmamız için kurallar manzumesini uymamız gerekir. İşte yeni yıl bizim için sadece bir zaman diliminden ibaret olmamalı. O halde bir yıl değil bir an bile boşa geçirilmemeli. Kamil insan olmak adına Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) 'iki günü eşit olan zarardadır' hadis-i şerifi bizim için bir düstur olmalıdır.

5 ÖĞÜDÜ UNUTMA

Bu hesabı yaparken sadece geçici dünya menfaatleri için değil, bizleri bekleyen sonsuz hayatı da göz önünde bulundurmalıyız.

Onun için meseleyi daha geniş manada hem dünya, hem ahiret açısından ele alıp faydalı işler ve iyilikler konusunda daha çok çalışmalıyız. Ayrıca niyetimiz ve amacımız 'Allah rızası' olursa hem dünya, hem ahiret yönünden kazançlı çıkarız. Aslında hayatın kıymetini bizlere en güzel şekilde şu hadis-i şerif anlatıyor ve hayati açıdan hiç atlamamamız ve unutmamamız gereken çok önemli hususlara dikkat çekiyor. "İhtiyarlıktan önce gençliğin, hastalıktan önce sağlığın, meşguliyetten önce boş vaktin, fakirlikten önce zenginliğin, ölmeden önce hayatın kıymetini bil!" (Ebu Nuaym)