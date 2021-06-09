Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman, mobilyada hammadde ürünlerine sınırlama getirilmesinin sektörün önünü açacağını belirterek, “Bu kararla daha uygun fiyatla konut satın alınabilecek” dedi

Ticaret Bakanlığı tarafından sunta, mdf ve yonga levha gibi ahşap hammaddelerin 'İhracı Kayda Bağlı Mallar" listesine dahil edilmesi müteahhitlik ve mobilya sektörlerinde memnuniyetle karşılandı. Bir çok sektörde maliyetleri etkileyen demir, çimento, sunta ve mdf gibi hammaddelerin son bir yılda yüzde 50'ye varan oranda arttığını belirten İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi ve Müteahhitler Federasyonu (MÜFED) Başkanı İsmail Kahraman, alınan kararı desteklediklerini söyledi.

BAKANLIĞA RAPOR

MÜFED olarak inşaat sektörünün önünü açmak için önerilerini bir rapor halinde bakanlığa ilettiklerini ifade eden İsmail Kahraman, "Ülkemizde üretilen hammaddelerin büyük kısmı doların artması nedeniyle ihraç ediliyor. Bu nedenle pek çok sektör hammadde temininde sıkıntı yaşıyor. Kilogramı yaklaşık olarak 1 dolara sunta ve mdf satıyoruz. İşlenmiş sunta ve mdf ise kilosu 25-30 dolar fiyatla ihraç ediliyor. KOBİ'lerimiz maalesef işleyecek malzeme bulamıyor. Dengeleri koruyarak elbette hammadde ihracatı da yapacağız. İstihdama önemli katkı sağlayan yerli üretime sahip çıkmamız da gerekiyor" dedi.

KAPSAMI GENİŞLEMELİ

İnşaat malzemelerindeki aşırı artış nedeniyle sektörün adeta durma noktasına geldiğini de kaydeden MÜFED Başkanı Kahraman, özellikle demir ve çimento üretimi konusunda bakanlıktan düzenleme beklediklerini dile getirdi. Alınan kararın kapsamının genişlemesini istediklerini kaydeden Kahraman sözlerini şöyle sürdürdü: "Ticaret Bakanı Mehmet Muş, konuyla yakından ilgileniyor. Sayın Bakan bir süre MÜFED Başkanı önce demir üreticileriyle bir araya gelerek fiyatlar konusunda indirime gidilmesi gerektiğini söyledi. Bunun yanısıra kapasite artırımı konusunda da talepte bulundu. Yüzde 150'ye varan fiyat artışları müteahhitleri iş yapamaz hale getirdi. Bu durum tüm vatandaşlarımızı da olumsuz etkiliyor. İnşaat malzemelerindeki fiyat indirimi vatandaşlarımızın da daha uygun fiyatlarla ev sahibi olmasının önünü açacaktır. Çimento ve demire ihracat kotası konulması talebimizin olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz."

ÜRETIM ARTACAK

YONGA levha, lif levha ve kalınlığı 6 mm'yi geçen ağaçların ihracı kayda bağlı mallar listesine dahil edilmesinin ardından hammadde üreticilerinin ya üretim kapasitelerini artıracağını ya da ürünlerini iç piyasada değerlendirme yoluna gideceğini vurgulayan Kahraman, "Bu konuda alınan kararı doğru buluyor ve destekliyoruz. Hammadde ihracatına kota getirilmesi hem sektörümüz hem üreticilerimiz hem de ekonomimiz için olumlu bir gelişmedir. Sayın Ticaret Bakanı Mehmet Muş'a da teşekkürlerimizi sunuyorum" diye konuştu.