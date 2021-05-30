Pandemide dünyaya ihraç ettiği oksijen tüpleriyle ekonomiye yılda 1.5 milyon dolar kazandıran Bursan firmasının ürünleri bir çok kurumun desteğiyle Hindistan’a gönderildi. Tıbbi yardım hastalara şifa oldu

Nevzat Fikret Koru Holding bünyesinde 1976 yılından bu yana Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Bursan A.Ş., üretip dünyanın dört bir yanına ihraç ettiği oksijen tüpleriyle Türkiye ekonomisine yılda 1.5 milyon doların üzerine katkı sağlıyor. Gerek yurtiçi, gerekse yurtdışındaki kamu ve özel hastanelere oksijen tüpü temin eden Bursan A.Ş., aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleriyle ihtiyaç sahiplerine yardım eline uzatıyor.

Firma son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından çok sayıda kurumun katkısıyla Kovid-19 pençesinde yaşam mücadelesi veren Hindistan'a Kızılay aracılığıyla iki kargo uçağı dolusu oksijen tüpü, oksijen jenaratörleri, solunum cihazları gibi tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

Bursan A,Ş. Genel Müdürü Alp Koru, "Uzman kadromuzla ülkemizde hemen hemen bütün özel sektör ve kamu kurum kuruluşlarının yerli ve milli üretici konumundaki tedarikçisi olmamızın gururunu yaşıyoruz. Pandemide 20 bin oksijen tüpü üretip hastanelerimize teslim ettik" diye konuştu.

KURUMLARIN KATKISI

Manisa OSB'de 38 bin metrekarelik alanda yüksek basınçlı dikişsiz çelik tıbbi ve sınai gaz tüpleri, klor tankları, yangın söndürme cihazları ve asetilen tüpleri üretimlerini gerçekleştiren firma 2020 yılında yaptığı oksijen tüpü ihracatıyla Türkiye ekonomisine 1,5 milyon doların üzerinde katkı sağladı. Bursan Genel Müdürü Koru, "Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan için üretilen 630 oksijen tüpü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, bakanlıklar, Manisa OSB ve Türk Kızılay Derneği koordinasyonuyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere askeri uçaklarımız ile Hindistan'a gönderilmiştir. Bu sosyal yardım bir çok kurum ve kuruluşun desteğiyle gerçekleşti" dedi.

YÜZDE 100 YERLİ VE MİLLİ

KALİTEDEN ödün vermeden, insana ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Koru, "Firmamız yurt içi ve yurt dışı kuruluşları içeren geniş bir referans listesine sahip. Pandemide yurt dışından gelen talep üzerine yaklaşık 5 bin adet oksijen tüpü ihracatı yaptık. İç ve dış pazarlarda konumumuzu yeni dönemde daha da güçlendireceğiz" diye konuştu.