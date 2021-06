Firma sahibi Sadettin Ünlü, “Ağırlıklı olarak Iveco marka araçların yedek parça servis ve GAZelle marka araçların satış, yedek parça ve servis hizmetini veriyoruz. Ciroda geçen yıl Türkiye’de ikinci sırada yer aldık. Hedefimiz Oto İzmir firmasını birinciliğe yükseltmektir” diye konuştu

İzmir Bornova'daki 2. Sanayi Sitesi'nde 1984'ten beri faaliyette olan Oto İzmir Sanayi Limited Şirketi, pandemiye rağmen cirodaki başarısıyla dikkat çekti. İş hayatına IVECO marka araçların yetkili servisi ve yedek parça satışıyla giren firma, pandeminin zirveye çıktığı geçen yıl cirosuyla Türkiye ikinci oldu. Firma sahibi Sadettin Ünlü, "Ben 1971 yılında Birinci Sanayi'de Altaylı efsane futbolculardan Ayfer Elmastaşoğlu'nun yanında yedek parça işine girdim, 51 yılımı bu sektöre adadım. Daha önceki yıllarda da yaptığımız cirolarla ilk üçte yer almanın gururunu yaşadık" dedi.

HEDEFİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ

Pandemiden en az ve olumsuz etkilenen sektörün otomotiv sektörü olduğunu belirten Ünlü, "Pandemide e-ticarete olan talebin artmasıyla satışını yaptığımız araçlara olan taleplerde patlama yaşandı. Bu nedenle pandemi, diğer sektörlerden farklı olarak bizi olumsuz etkilemedi" ifadelerini kullandı. 14 yıl pazarlama sektöründe çalışan Ünlü, "Ağırlıklı olarak Iveco marka araçların yedek parça servis ve GAZelle marka araçların satış, yedek parça ve servis hizmetini veriyoruz. Başarılı bir ivmemiz var. Türkiye sıralamasında Iveco markasında yedek parça satış cirosunda 2019'da üçüncü sırada; 2020'de ikinci sırada yer aldık. Bundan sonraki hedefimiz Oto İzmir firmasını birinci sıraya getirmektir" dedi.

TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ

2017 yılında Türkiye'de Rusların gaz grubunun Sakarya'da fabrikasını kurduğu GAZelle araçlarının üretime başladığını anlatan Ünlü, "Rusya bu aracın üretimine 1923'te başladı. Türkiye'de çok tanınan bir marka gibi görünmese de doğu bloku ülkelerine çok sayıda ticari araç satışı yapıyor. Dünyaca ünlü CUMMIS motorları kullanıyorlar. Türkiye'de 30 bayisi olan GAZelle markasının Ege Bölgesi'nde yetkili satış bayisiyiz. Bu markada da yetkili bayi olarak araç satışı, servis ve yedek parça olarak hizmet veriyoruz. Kullananların tavsiyeleri sayesiyle müşteri sayımız her geçen gün daha da artıyor. Taleplere yetişemiyoruz. GAZelle araç satışında Türkiye'de 4 yıldır ikinci sıradayız" diye konuştu.

BAŞARININ SIRRI: TECRÜBE

Oto İzmir olarak faaliyete devam ettiklerini ve bünyesinde 50 çalışanı bulunduğunu söyleyen Ünlü, "Pandeminin tüm sektörleri olumsuz etkilendiği bir dönemde Türkiye'de ikinci sıraya geldik. Başarımızın sırrı; tecrübeli ve güvenilir bir ekibe sahip olmamız. Alanında uzman personelime çok güveniyorum. Ama şirket sahibi olarak her konuda bilgi sahibi olmak zorundayım. İşveren kendi iş kolunun tüm detaylarını bilmeli ve bu birikimini işinde en doğru şekilde kullanmalıdır. Verdiğimiz hizmetin her aşamasını yakından takip ediyorum, bence başarının en büyük anahtarı işin takibidir. Eğitim çok önemli ama hayat üniversitesi diploma vermeyen tek üniversitedir, her gün yeni bir şeyler öğretir. Hala bilgiye ve yeniliğe açığım. İzmir'de araç telefonunu 1987'de alan ilk kişilerdenim. 1986'da işimi daha ileriye taşıyabilmek adına teknolojiye ayak uydurarak 5 bin dolar verip bilgisayar sistemine geçtik. Teknolojiyi kullanmak lazım" diye konuştu.

SALGIN KÖTÜ ETKILEMEDI

OTOMOTİV sektörünün pandemiden olumsuz etkilenmediğini anlatan Ünlü, "Eticaret ve lojistik firmasında hizmet veren birçok şirkete araç sattık. Yedek parça satışlarımızda da büyük artış oldu. Dövizin yükselmesiyle kar oranımız arttı. Kısıtlamalar kalktığında, piyasanın daha hareketleneceğini düşünüyorum. Sektörümüz sürekli hizmet verdiği için çalışanlarımıza da aşı önceliği verilirse iyi olur" dedi.