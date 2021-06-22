Manisa’nın ilk karma projesi Manisa Meydan, lansman fiyatlarıyla satışa çıktı. Gergül İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Gültekin, “Uncubozköy’deki en büyük projemizin yüzde 44’ü hemen satıldı” dedi

Ege'nin gözbebeği Manisa'da 41 bin 223 dönüm içinde alışveriş merkezi, ofisler ve yaşam alanlarının yer aldığı karma projesi Manisa Meydan, 19 Haziran itibariyle satışa çıktı. Son dönemde yeni projeleriyle Ege'nin yükselen değeri haline gelen Manisa, şehrin en büyük karma projesiyle trend çıtasını biraz daha yükseğe çıkarmayı hedefliyor.

Gergül İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Gültekin, "Manisa Uncubozköy'deki bugüne kadarki en büyük projemiz için ilk günden uzun kuyruklar oluştu ve konutların yüzde 44'ü hemen satıldı. Gergül İnşaat yatırımcısına yine çok kazandıracak" dedi.

MERKEZİ YERDE

Manisa'nın ilk karma projesi olan Manisa Meydan, yaşam, çalışma, alışveriş, eğlence ihtiyaçlarını tek bir çatı altında ve özel bir lokasyonda buluşturacak. Kentin en işlek ve merkezi yerinde konumlanan Manisa Meydan; Adliye, İl Emniyet Müdürlüğü, Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Celal Bayar Üniversite Hastanesi'nin yanı başında, Spil Dağı'nın eteklerinde doğayla iç içe konumlanıyor.

KALITELI, MODERN KONUT VE OFISLER

GERGÜL İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Nadir Gültekin, bünyesinde farklı markaların yer alacağı alışveriş merkeziyle birlikte tasarlanan 1029 adet konut ve ofisin bulunduğu projenin sağlıklı, konforlu, kaliteli ve modern bir yaşam vaad ettiğine dikkat çekti. Gergül İnşaat olarak Manisa Meydan Projesi'nin yapımını sürdürdüklerini ifade eden Gültekin, "Manisa Meydan projesi; yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, yürüyüş parkuru, basketbol sahası, peyzaj, otopark ve 7/24 güvenlikli kapalı site yapısıyla konforlu ve güvenli bir yaşamı bir arada sunuyor. Doğanın yaşamla bütünleştiği Manisa Meydan'da, tüm detayları titizlikle tasarlanmış ve her biri gün ışığıyla buluşan farklı tiplerde 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri bulunuyor" diye konuştu.