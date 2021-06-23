Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği’nin başkanlığına aday olan Ömer Faruk Dengiz, ekibinin projelerini anlattı. Very Chic Otel’in CEO’su olan Dengiz, “Turizmin gelişmesi için değişim ve gelişim şart” dedi

Küçük yaşlardan beri turizm sektöründe yetişen ve bugün Bodrum Very Chic Otel'in CEO'su olarak çalışmalarına devam den Ömer Faruk Dengiz, Bodrum'da turizm sektörünün gelişmesi için değişim ve gelişimin şart olduğunu söyledi. Sektörün yaşadığı sorunların çözümü için Bodrum Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Derneği'nin (BODER) başkanlığına ekip arkadaşlarıyla birlikte aday olduklarını da belirten Dengiz, yaşama geçirecekleri projelerin tüm sektör paydaşlarına fayda sağlayacağını ifade etti.

ÇOCUK YAŞLARDAN İTİBAREN

Pandemi koşullarına rağmen turizm sektörü çalışanlarının özverili bir şekilde çalıştığını vurgulayan Dengiz, "Çocuk yaşlardan itibarin kendi aile işletmemizde farklı görevlerde çalıştım. Daha sonrasında 1 yıl Oxford'da İngilizce eğitimi aldım ve sırasıyla London College Of Business Management ve London Hotel School gibi saygın eğitim kurumlarını tamamlayarak ülkeme geri döndüm. Burada aile işletmemizin renovasyonunu tamamlayarak hizmet çıtasını yükseltmeye çalıştım. BODER'de zaten yıllardır yönetim kurulu üyesiyim. Yıllardır sektörde edindiğim deneyimler ve Pandemi sürecindeki farkındalıklarım neticesinde, Bodrum'da kalıcı ve iyi eserler bırakabilmek adına adaylığımızı açıkladık" ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİĞİMİZ EĞİTİM OLACAK'

Öncelikle insan kaynağının gelişimi için eğitim konusuna yatırım yapılması gerektiğine dikkat çeken Dengiz, "Bodrum'da önemli bir deneyim ve bilgi birikimi söz konusu. Dünya çapındaki hizmet sektöründeki örnekleri Bodrum özelinde de uygulamak için gerekli girişimleri başlatacağız. Gençlerin eğitiminin yanı sıra kadın istihdamının da artırılması gerektiğini düşünüyorum. Kısıtlamada Balkan ülkelerinden konuklar geldi. Okulların kapanmasının ardından Temmuz ayı itibariyle de yerli turist gelecek. Sezonun bu yıl daha uzun değerlendirilmesi gerekir" açıklamasını yaptı.

'PROJELER SEKTÖRE GÜÇ KATACAK'

BODER olarak sektörde birçok yeniliğe imza atmak istediklerini dile getiren Ömer Faruk Dengiz, "Ücretsiz hayat boyu eğitim programları oluşturuyoruz. Mesleğe yeni girecek arkadaşlarımızı sektörle buluşturacak Kariyer Fuarı başta olmak üzere ihtisas fuarlarını Bodrum'a kazandıracağız. Eğitim ve seminerlere ücretsiz katılım olanağı sağlamaya hazırız. Dünyanın önde gelen profesyonel danışmanlık şirketleri ile anlaşmak istiyoruz. Danışma kurulumuz deneyimiyle bizlere bu süreçlerde yol gösterecek. Yıllardır hizmet binası olarak kullandığımız alan temsil ihtiyacını karşılamaktan uzak kalıyor. BODER'in kendine ait öz malı olan bir bina tahsisi için gerekli çalışmayı yapacağız" dedi.