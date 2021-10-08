İçinde bulunduğumuz hafta, Camiler ve Din Görevlileri Haftası olarak kutlanıyor. Saadet asrından günümüze sevginin, paylaşmanın, merhametin, şefkatin, birlik ve beraberliğin sembolü olan kutsal mekanlar olan camilerimiz, sadece vakit namazlarının kılındığı bir ibadethane değildir. Çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) sahabeleriyle birlikte inşa ettiği ve Müslümanların göz bebeği olan ilk mescit olan Mescid-i Nebi, sadece vakit namazlarının kılındığı bir yer değil aynı zamanda çeşitli ihtiyaçların karşılandığı, mağduriyetlerin giderilerek sorunların çözüme kavuşturulduğu, kimsesizlerin himaye edildiği sosyal bir hayat merkezi modeli olmuştur. Bunun yanında da edep, ilim ve irfanın aşılandığı bir mektep olarak hizmet vermiştir. Sadece bu kadar mı? Elbette değil... Bu kutsal mekan, aynı zamanda ilim, ahlak ve marifet derslerinin de verildiği bir merkez olmuştur.

27 KAT FAZİLET

Camilerimiz saadet asrından sonra da İslam'ın sancaktarlığını yapan Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin muhteşem örnekleriyle hayatımızı süslemişlerdir. İşte günümüze kadar gelen bu kültürün harmanlanması ve camilerimizin bu bilinçle kullanılması, sosyal hayatın ve dayanışmanın bir güzelliğidir.

Elbette bütün yeryüzü Müslüman için bir ibadethanedir. Ancak camilerimiz başta da belirttiğim gibi sosyal hayatın paylaşıldığı merkezlerdir. Ayrıca cemaatle kılınan namazın tek başına kılınan namazdan daha faziletli olduğunu "Cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir." (Buhârî, Ezân 30; Müslim, Mesâcid 249) hadis-i şerifiyle anlıyoruz.

İNSANLARIN EN HAYIRLISI

Camilerde günde 5 vakit bir araya gelen cemaat arasında sevgi ve kardeşlik bağları artıyor. Hatta bir vakit namaza gelmeyen kişiyi diğerleri merak eder. Hemen kendisini arayıp halini hatırını sorup bir derdi kederi varsa hep birlikte çözüm buluyor. İslam toplumunda caminin önemi işte bu nedenle çok büyüktür. "Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir" (Müslim, Mesâcid 288) hadisiyle Allah (c.c.) katında en makbul ve en şerefli olan yerler olan camilerimiz kadar hayatını İslam'a hizmete adamış olan din adamlarının yeri de çok önemlidir.

"En hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'ân, 15) şeklindeki hadis-i şerif ile nebevi iltifata mazhar olan İslam alimi olan hocalarımız, Rabbimizin "Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve 'Kuşkusuz ben Müslümanlardanım' diyenden daha güzel sözlü kimdir?" (Fussilet, 41/33) müjdesine de nail olmuşlardır.

KUTSAL BİR GÖREV

Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanırken Karşıyaka'da da güzel bir buluşma yaşandı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay din görevlileri onuruna kahvaltı verdi. Kahvaltıya Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İlçe Müftüsü İsa Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Ercan Kaçanoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Benli, Gençlik Spor İlçe Müdürü Musa Yelek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Üngür, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kâmil Karadeniz, Karşıyakalılar Birliği Derneği Başkanı Tekinhan Onan, İş adamı Osman Avcı ve din görevlileri katıldı. Kaymakam Çalışır din görevlilerinin kutsal bir görevde bulunduklarını belirterek "Bu kutsal mekanlarda hizmet vermeye ve kültürel bazda dini bazda insanlara yardımcı olmaya çalışan kardeşlerimizin ne kadar kutsal ve ne kadar toplumlar için olmazsa olmaz bir görev yaptığını biliyoruz. Cenabı hak, layık olduğunuz görevleri hakkıyla yerine getirmeyi, toplum olarak istifade etmeyi nasip etsin" dedi.

Kaymakam Çalışır, daha sonra Küçük Avcı kahvesi sahibi hayırsever işadamı Osman Avcı'ya camilere yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi.