Türkiye’nin kültür miraslarına foto safari düzenleyip ekonomiye 3,5 milyar dolarlık döviz kazandıran TUTAP’ın Başkanı Yıldız, “5 milyon kişiyi Kültür ve Turizm Elçileri projesine dahil edeceğiz” dedi

Türkiye Tanıtma Platformu (TUTAP), 13 yıldır kültür turizmine yönelik hayata geçirdiği projelerle, hem ülkenin tanıtımına hem de ekonomiye önemli katkılar sağlamaya devam ediyor. Bugüne kadar tarihi geçmişiyle önemli 6 kültür mirasını UNESCO'ya kazandıran TUTAP, Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçileri projesini de başarıyla gerçekleştirdi. Kültür miraslarına, ilk defa geniş katılımlı foto safari düzenleyen platform, 2019 yılında 5 milyon turistle ülke ekonomisine 3,5 milyar dolar katkı sağladı.

Hedef ve projelerini Yeni Asır'a anlatan TUTAP Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yıldız, "13 yıldır projelerimizle ülkemizi tanıtıp ekonomiye katkı sağlıyoruz. Sadece devletimizin değil, bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının en önemlisi de büyük holding ve sermaye gruplarının ülke tanıtımına daha çok bütçe ayırması ve tanıtımda yer alması gerekir. Bunu büyük holdinglermiz de yapabilir. TUTAP olarak daha çok destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YOĞUN İLGİ GÖRÜYORUZ

Türkiye'nin Kültür ve Turizm Elçileri Projesi kapsamında 2021-2022 yıllarında 5 milyon vatandaşı organizasyona dahil etmek için çalıştıklarını vurgulayan Yıldız, "Bu çerçevede yurt içinde ve dışında yoğun ilgi ve katılımlar gerçekleşiyor. Bazı çok önemli büyük kuruluşların sponsorluk destekleriyle hem yurt içi hem yurt dışında tanıtımlar yapacağız. Kamuoyuna sanatçılarca çağrılar yapılacak. Bunu çok önemsiyoruz. Yılbaşında start veriyoruz, şu anda çekimler devam ediyor. 50 sevilen tanınmış sanatçının konuşmaları ve görüntüleriyle birçok ulusal kanalda yayınlanacak" dedi.

100 MİLYON TURİSTE ÇIKARDIK

Turizmin sadece deniz kum ve güneşten ibaret olmadığını vurgulayan Yıldız, "Turizmin 12 ay boyunca ülkeye gelir sağlayan sektör olması gerekiyor. Kültür turizminin ülke ekonomisine katkısının yüzde 25'e çıkarılmasını hedefliyoruz. 2023 yılı hedeflerinde hep söylenen 70 milyon turist ve 70 milyar gelir. Biz 2 yıl önce bu hedefi 100 milyona çıkardık. Bunun için UNESCO miras listesine giren yerlerdeki eksikler giderilmeli. Bu yerlere 1 milyon turist gelebilmeli" dedi.

TEK ORTAK NOKTAMIZ VATAN, BAYRAK SEVDASI

MERKEZİ Ankara'da bulunan TUTAP'ın Başkanı Yıldız, çok sayıda sektörden katılımcıların çatısı altında buluştukları platforma destek verdiğini belirterek, "Tek ortak noktamız vatan ve bayrağımıza olan sevdamızdır. Hiçbir devlet fonu veya Avrupa Birliği fonundan destek almadan elimizi taşın altına koyup gönüllü çalışıyoruz" dedi. Yıldız, "Yozgat'taki Sarıkaya Roma Hamamının, Elazığ'daki tarihi Harput şehrinin, Ankara'daki Hacı Bayram Camiinin, Bodrum Kalesinin, Eshab-ı Kehf Külliyesinin ve Beypazarı Tarihi Şehrinin UNESCO'ya girmesine vesile olduk. Ayrıca Göbeklitepe'nin UNESCO'ya girmesinde TRT'deki "Dünya Mirası Türkiye" programım etkili oldu" dedi.

ÖDÜLLER BİZE GURUR VERİYOR

TUTAP'IN Türkiye'nin tanıtımıyla ilgili yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı farklı kurumlar tarafından ödüllendirildiğini belirten Fikret Yıldız. "Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası verildi. Bizim için gurur verici bir durum. Türksoy'dan TRT'de yaptığımız Dünya Mirası Türkiye adlı program nedeniyle bir ödül aldık. Biz de yurt dışında birçok devlet başkanı ve yöneticiye ülkemizin kültür ve turizm elçileri oldukları için berat takdim ediyoruz. Azerbaycan ve KKTC Cumhurbaşkanlarına takdim ettik. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a takdim edeceğiz. Ülkelerin büyükelçileriyle temasımız var. O ülkelerdeki yapacağımız çalışmalar için çok önemli" dedi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi, Türkiye Tanıtma Platformu Kültür ve Sanat Danışman Kurulu Başkanı Orhan Gencebay da UNESCO Photo Safari projesine destek veriyor.