İslam’da her gün sevgililer günü

Önümüzdeki pazartesi günü tüm dünya genelinde 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanacak.

Herkes hayatını paylaştığı eşine, sevgilisine çiçek ve hediyeler almak için yarışacak.

Tabii bugün nedeniyle çiçek fiyatları da her yıl olduğu gibi artacak. Kapitalist sistem böyle özel günleri çok güzel kullanıyor maalesef. Halbuki bir efsaneye inanıp yılın sadece 1 günü değil her gün, eşlerimize, anne ve babalarımıza sevgi gösterisinde bulunmalıyız.

Sevdiklerimize hediye veya çiçek almak için illa ki o özel günü beklememek lazım.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da en güzel örnek Peygamber Efendimiz Hz.

Muhammed (s.a.v.) olmuş ve İslam'da her günün sevgililer günü olduğunu göstermiştir.

Peygamber Efendimiz Hz.

Muhammed (s.a.v.) iyi bir aile reisi olarak erkeğin evde düzeni sağlamak için uğraşırken asla sert ve kaba olmamasını tavsiye ederek bunu davranışlarıyla göstermiştir. Çünkü her konuda olduğu gibi eşlerimize ve çocuklarımıza sergilediğimiz tavır ve davranışlardan dolayı da hesaba çekileceğimizi unutmayalım.

ALLAH'IN EMANETLERİ

Nîsa 19. âyet-i kerîmede Rabbimiz erkeklere eşleriyle iyi geçinmelerini emrederek, "Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız, Allah'ın onda çok hayır takdir ettiği bir şeyden hoşlanmamış olabilirsiniz" buyurmuştur. İmtihan için geldiğimiz dünyada erkek kadının, kadın da erkeğin en büyük imtihanıdır. Resûlullah ise erkeklere eşlerinin hatalarına karşı kin tutmamayı ve affedici olmayı tavsiye etmiştir. Allah'ın elçisi kadınlara iyi davranır ve "Siz onları Allah'ın bir emaneti olarak alıp, namuslarını yine Allah'ın emriyle helal edindiniz.

O halde Allah'ın emaneti (haksızlık ve kötülük) hususunda Allah'tan korkunuz. İman açısından müminlerin en kâmili ahlakı en güzel olandır. Sizin en hayırlınız kadınlara karşı hayırlı olanınızdır" buyurarak erkekleri kadınlara iyi davranmaları konusunda uyarırdı.

ÜMMETİNE ÖRNEK OLDU

Peygamberimizin eşinin yanına gittiği zaman güleryüzle selam vererek söze başladığı, hanımına yaklaşıp elini omzuna koyduğu, öptüğü, onunla sohbet ettiği, derdini dinlediği, onu teselli ettiği nakledilir.

Eşine hal-hatır sorar, onunla ilgilendiğini belli ederdi.

Eşine karşı çok sabırlıydı ve eşine tek fiske bile vurmamış, kötü söz söylememişti.

Peygamberimiz eşi ile ilişkilerinde ümmete örnek olmuştur. Eşine hep sevgi ve merhametle yaklaşmıştır.

Çünkü sevmek ve sevdiğini hissettirmek çok önemlidir. Hele kadınlar için sevgi hava, su, yiyecek kadar önemlidir. Peygamberimiz sadece eşine karşı değil, kız çocuklarına ve sahabe hanımlarına da çok merhametli ve sevgi dolu davranmış.

Ashabına çocuklarına hediye dağıtmaya kız çocuklarından başlamalarını tavsiye ederdi.

Hatta sahabe Peygamberimizi örnek alarak eşlerine çok iyi davranmaya başlamıştı.

Gördüğünüz gibi içinde sevgi olan her şey güzelleşiyor. Sevgi sözcükleri dinletilen su molekülleri donarken daha güzel kristal şekiller oluşturuyor. Öfke ve küfür dinletilen su molekülleri donarken kristalleri bozuluyor.

İnsan vücudunun çoğunun da su olduğunu unutmamak lâzım. Yani doğadaki tüm canlılar sevgiye ve merhamete muhtaçtır. Kadınlar da erkeklere göre daha hassas bir yapıya ve ruha sahip oldukları için en çok istedikleri şey sevgidir. İşte bu nedenle erkeklerin eşlerine mümkün olduğu kadar sevgiyle ve merhametle yaklaşmasını öneren Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) hayatından çok güzel örnekleri sizlerle paylaştım. İnşallah bizler de insanlığa örnek olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.) eşlerimize ve ailemize tavır ve davranışlarımızla layık bir ümmet oluruz.