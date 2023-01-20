En değerli ayları iyi değerlendirelim

Dinimizde Recep ayı ile başlayan Şaban ile devam edip Ramazan'da sona erecek 3 ayların Müslümanlar için önemi çok büyüktür. Allah'a hamd olsun ki bu rahmet ve bereket dolu aylara ulaşmak nasip oldu. Önümüzdeki hafta 23 Ocak Pazartesi günü mübarek üç aylar başlıyor. 26 Ocak Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan geceyi ise Regaip Kandili olarak inşallah idrak edeceğiz. 17 Şubat Cuma günü Miraç Kandili idrak edilecek. Mübarek ayların ikincisi olan Şaban ayı ise 21 Şubat'ta başlarken 6 Mart günü Berat Kandili kutlanacak. 11 ayın sultanı Ramazan ise 23 Mart Perşembe günü başlayacak.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin idrak edileceği Ramazan ayının ardından 21 Nisan Pazartesi günü Ramazan Bayramı kutlanmaya başlanacak. Hadislerde Recep, Şaban ve Ramazan aylarını ibadetle, hayırla, dua ve günahlara tövbe etmekle geçirmenin önemi vurgulanıyor. Yılda bir kez gelen bu aylar dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidinin daha fazla hissedildiği aylardır.

KAT KAT SEVAP KAZANIN

Diğer zamanlarda ibadet ve hayırlara 10 sevap veriliyorsa, bu aylarda samimiyete göre kat kat fazla sevap verilir. Bu günlerde kazaya kalan namaz ve oruçlar tutulmalı, Kur'an okunmalı, küslüklere son verilmelidir.

Yoksul, kimsesiz, hasta ve yaşlıları sadakalarla sevindirmeliyiz. 3 aylar girince Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), "Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur" diye dua ederdi. Bu duanın okunuşu, "Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân" şeklindedir.

Bizlere rahmet kapılarının açıldığının müjdelendiği böyle mübarek gün ve gecelerin kıymetini iyi bilip bol bol dua etmek, günahlara tövbe etmek ve hayırlara vesile olmak gerekir. 3 aylar, Rahmân olan Allah'ın rahmetinin sağnak sağnak yağdığı aylardır. Bereket ve feyzinden istifade etmesini bilenler, bu aylardan büyük kazançlar elde ederler. Müslümanların uyanık davranıp bu ayları ganimet bilmesi, bir anını bile gaflet içerisinde geçirmemesi gerekir.

Bizlere rahmet kapılarının açıldığının müjdelendiği bu gün ve gecelerin kıymetini iyi bilip bol bol dua etmek günahlara tövbe etmek ve hayırlara vesile olmak gerekir.

BU NAMAZI MUTLAKA KILIN

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.), Selman-ı Farisi'ye (r.a.), üç aylarda nasıl ibadet yapılacağını anlatmıştır.

Yapılan tarife göre Receb'in; 1'i ile 10'u arasında, 11'i ile 20'si arasında ve 21'i ile 30'u arasında olmak üzere sadece birer defa kılınacak ikişer rekatta bir selam verilmek üzere 10'ar rekat Hâcet namazı kılınır. Bunların her üçünün de kılınış şekli aynıdır. Bu namazlar, akşamdan sonra da, yatsıdan sonra da kılınabilir.

Bu namaz, mü'min ile münâfığı ayırır. Bu 30 rek'at namazı kılanlar, hidâyete ererler. Bu namazı kılanın kalbi ölmez.

Sıralama yazıldığı gibi her rekatte 1 Fâtiha, 3 İhlas, 3 Kafirun süresi okuyup, 2 rekatte bir selam verilir.

Böylece 10 rekat tamamlanır.

Kafirun Suresini bilmeyenler yerine 3 İhlas okuyabilir yani 6 İhlas okunur. Kılınan namazdan sonra eller kaldırılıp "La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit,biyedihil hayr,ve hüve ala külli şey'in kadir, Allahümme la mania lima e'tayte ve la mu'tıye lima mene'te ve la yenfeu zel ceddi minkel ced" duasını okuduktan sonra istek ve dileklerinizi ileten özel duanızı yapıp iki elinizi yüzünüze sürersiniz. Rabbim yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin.