Engelliye yardım etmek sadakadır

İçinde bulunduğumuz hafta Engelliler Haftası.

Bu vesileyle Buca İlçe Müftülüğü Vaizi Yusuf Kocabaş, İslam dininin engellilere bakış açısını anlatarak şunları söyledi: Her bir insan dünyaya farklı fiziki özelliklerde adım atmaktadır. İnsanoğlu yaratılmışların en şereflisi ve en mükemmelidir. O, üstün niteliklerle ve güzel vasıflarla donatılmıştır.

Bununla birlikte insanın Rabbimiz katındaki değeri; renginde, cinsiyetinde, engelli veya engelsiz oluşunda değildir.

Allah katında en değerli insan, O'na hakkıyla kulluk eden ve emirlerine karşı gelmekten en çok sakınandır. İmtihan için yaratıldığımız bu dünyada nasıl ki engelsiz olmak bir üstünlük sebebi değilse, engelli olmak da bir eksiklik değildir. Engelli olmayanlar günün birinde benzer bir sorunu yaşama ihtimalini göz ardı etmemeli, engelli kardeşlerine ellerinden gelen fiziksel ve duygusal yardımı yapmalıdırlar. Çünkü sadece engelli olan kimseler değil, çevresindekiler de engellilere karşı tavırlarıyla Rabbimiz tarafından denenmektedir.

ENGELLİ SAHABELER ÖRNEĞİ

Önemli olan, ruh ve gönüllerimizin engelli olmamasıdır. Her yönüyle bizler için "üsve-i hasene" yani ideal bir model olan Hz.

Peygamber'in engellilere yönelik engin öğretisi, bu bağlamda kuracağımız ilişkilerde yol göstericidir. Zira Allah Resulü hayatı boyunca engellilere sahip çıkmış, onları asla hafife almamış, özürleri sebebiyle ayıplamamış, kınamamıştır.

İslâm, çoğu doğuştan olan veya istenmedik sebeplerle sonradan ortaya çıkan özürlerinden dolayı insanlarla alay edilmesine kesinlikle izin vermemiştir.

Nitekim Yüce Rabbimiz genel olarak alay etmeyi yasaklamıştır.

Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadisinde "Allah sizin bedenlerinize ve dış görünüşlerinize değil, kalplerinize bakar" buyurmaktadır. Allah Resûlü (s.a.s), engellilere ayrı bir değer vermiş ve onlarla bizzat ilgilenmiştir. Görme engelli bir sahâbi olan Abdullah B. Ümmi Mektûm'un oturacağı yere kendi cübbesini serecek kadar hassas davranmıştır. Sabır ve sebatla karşılanan engelliliğin cennet vesilesi olduğunu haber vermiştir. Engellilere öğretmenlik, müezzinlik, Medine dışına çıktığında şehrin idaresine vekil bırakmak gibi çok önemli görevler vermiştir.

BİR İMTİHAN VESİLESİDİR

Peygamberimizin inşa ettiği İslam medeniyetine baktığımızda da sözü ve sanatı, bilgisi ve keşfi, tecrübe ve birikimiyle insanlığa hizmet sunmuş, tarihe adını yazdırmış nice engelli kardeşimiz olduğunu görürüz. Bugün hepimize düşen, engelli kardeşlerimizi doğru anlamak ve onlara saygı göstermektir.

Sorunlarına ortak olmak, hayatlarını kolaylaştırmaktır.

Bütün imkânlardan faydalanabilmeleri için seferber olmaktır.

Kardeşlerimizi üzecek sözlerden ve hayatlarını zorlaştıracak davranışlardan kaçınmaktır.