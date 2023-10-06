Son zamanlarda bir Arap düşmanlığıdır gidiyor...

Memlekete dünyanın dört bir yanından insanlar gelirken kimsenin gıkı çıkmıyor.

Ama Araplar geliyor diye bazılarına bir haller oluyor.

Kardeşim Arap dediğin millet bizim Müslüman kardeşlerimiz.

Zaten İslam'ın bugün içinde bulunduğu hal aynen bu zihniyet yüzündendir. İslamofobi gibi akımların tek amacı budur.

Mesele Arap düşmanlığı değil İslam'ın her geçen gün yayılmasıdır.

Bu rahatsızlık artıyor. Bbu millet üzerinde yıllarca oynanan oyunların asıl hedefi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) oldu.

HEDEF PEYGAMBERİMİZ

Çünkü bu millet, İslam dini ile şereflendikten sonra şaha kalktı.

Bu büyük şahlanmayı durdurmanın tek bir yolu vardı o da bu milleti Peygamberinden uzaklaştırmaktı.

Dinsizlik ve ateizm rüzgarlarıyla yıllarca bu asil ümmetin imanını zayıflatmaya çalışan şer odaklarının oyunu tutmayınca yeni bir plan devreye sokuldu.

Bunun adı ise "peygambersiz din" anlamına gelen "deizm" oldu.Yani bir yaratıcı olduğuna inanıp, peygamberlerin ve onlara gönderilen kitapların inkar edildiği bu küfür akımını süsleyip püsleyip milletin önüne koyanlar kendi akıllarınca bu kez başarılı olacaklarını sandılar.

Ama yanıldılar. Bu millet bu ümmet son nefesine kadar peygamberinden vazgeçmeyecek.

Peygamber düşmanları bunu böyle bilsin. Dünyaya teşrifleriyle ve ümmeti olmakla iftihar ettiğimiz Resul- i Ekrem'in doğduğu gece olması elbette tesadüf değil.

KIYMETİNİ BİLELİM

Bütün bunlar Hz Muhammed'in (s.a.v.) zuhurunu haber veriyordu.

Biz Müslümanlar, böyle bir peygamberin ümmeti olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır. O isteseydi dünyaya teşrif ederken birçok mucizeyi yaratan Allah kendisine zulmeden, Uhud'da dişini kıran, Taif'te kendisini taşlayan müşrikleri yerle bir eder, dünyayı başlarına yıkardı. Ama hiçbir zaman kendisine zulüm edenlere beddua etmemiş hep dua etmişti. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in "Her peygamberin hususi bir duası var ki, ümmetiyle ilgili olarak dua etmiş ve kabul edilmiştir. Ben ise duamı, kıyamet gününde ümmetime şefaat etmeye ayırdım." hadisi şerifi bizi nasıl sevdiğini anlatmaya yetiyor. O halde bizler de bu yüce sevgiye layık olmak için gayret edelim. Sonsuz salat ve selam Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) üzerine olsun.