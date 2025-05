Scott Bessent ismini duydunuz mu? Trump'ın Hazine Bakanı. Bir anlamda, tüm dünyayı allak bullak eden Trump'ın gümrük vergileri dahil tüm ekonomi politikalarının ardındaki isim...

Atanması sonrası aday olarak Senato Finans Komitesine yaptığı sunumda, 'yeni gümrük tarifeleri ' ile 'doların dünya rezerv para statüsünü korumayı' öncelikli hedef olarak gördüğünü söylemişti.

Bir zamanlar ünlü George Soros'un Soros Fund Management şirketinin Londra ofisinin başında iken, İngiltere ekonomisinin kara çarşambası olan krizi bizzat yöneten karanlıklar prensi pozisyonunda idi!

Olayı hatırlatmadan önce herhalde biraz Soros'dan bahsetsek iyi olur: Kendisi 1930 doğumlu bir Macar. Amerikan ekonomisi ile birlikte anılan bu kişinin 1956 yılında ABD'ye giriş yaptığını bilmek ilginç gelebilir! Eğitimini Oxford Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nde tamamladı. Yukarıda adını andığımız fon şirketini kurdu ve dünyanın gelmiş geçmiş en yüksek performanslı yatırım fonu haline getirdi. Bu fonun en büyük operasyonlarından birisi sözünü ettiğimiz İngiltere'nin kara çarşambası sırasında yaptı ve bir gecede bir milyar dolar kazandı.

KARA ÇARŞAMBA

Ne yaptı? Yıl 1992 idi ve İngiltere para birimi olan sterlin için değer kaybı pozisyonunu aldı, İngiltere Merkez Bankasından 10 milyar dolar alarak bunu Alman markına çevirdi, markın daha değerli hale geldiği 'kara çarşamba' gününde, elindekileri Sterline çevirerek borcunu ödedi ve kasasında kar olarak geriye bir milyar dolar kalmıştı!

Tabii tüm bu gelişmelerin detayları bir hayli fazla: Soros, o dönemde İngiltere'deki enflasyon verilerinin Almanya'ya göre üç kat fazla olması gibi bazı makro iktisadi verileri baz alarak, Avrupa para sistemindeki sterlinin değerinden fazla bir konumda olduğunu düşünüyordu ve yürürlükte olan Alman markına karşı 2.95 konvartibilite oranının gerçekçi olmadığını savunuyordu. Dolayısı ile bir devaliasyon beklentisi içinde idi. Operasyonu başlatmasında bu düşünceleri mi yoksa bir söylenti olarak dolaşan Alman Merkez Bankası Başkanının bizzat bilgilendirmesi mi rol aldı bilinmez ama 10 milyar sterlin marka dönüştüğü anda Londra piyasalarında bir kaos kendini gösterdi. İngiltere, sterlinin düşüşünü engelleyebilmek için o zaman kasasında bulunan 44 milyar dolarlık döviz rezervinin yarısına yakınını harcamak zorunda kaldı! Günün sonunda İngiltere kasasından 15 milyar dolar buhar olmuştu ve bir gün sonra Soros, marka çevirdiği sterlin borcunu geri ödedi ve fazladan bir milyar doları kasasına yerleştirdi! O zamanlar İngiltere'nin GSMH'sının bir trilyon dolar civarında olduğunu hatırlatalım. Bu olayların yaşandığı 16 Eylül 1992 günü bir çarşambaya rast geliyordu, İngiltere acil toplandı, sterlini Avrupa Para Birliğinden çıkardı ve yüzde16 devalüasyon kararı aldı. Olay, İngiltere ekonomi tarihinin 'kara çarşambası' olarak hafizalara işlendi. İşte tüm bu operasyonu Soros adına yöneten kişi Scott Bessent idi. Fransız kökenli Bessent, 21 Ağustos 1962 yılında doğdu. Prestijli Yale Üniversitesinde siyaset bilimi eğitimi aldı. Öğrencilik yıllarında bir dönem gazetecilik de yaptı. The Yale Daily News'de.Mezun olunca Brown Brothers Harriman ve Kynikos Associates gibi yatırım şirketlerinde çalıştı,,ardından da kendini 1990'da Soros Fund Management'e attı. On yıl çalıştıktan sonra bir dönem milyar dolarlık Hedge fonları yönetmek için Soros'dan ayrıldıysa da tekrar şirkete geri dönmesi uzun sürmedi.. 10 yıl kadar önce,Soros'un desteği ile Key Square Group isimli şirketini kurdu,bir ara bu şirketin değerini 5 milyar dolara kadar çıkartmayı başardı.



POLİTİKALARI

Politika ile ilk ilgilendiğinde ilgisi demokratlardan yana idi. Bağışta bulunduğu isimler arasında Al Gore,Hillary Clinton ve Barack Obama vardı ama 2024 yılında desteği Trump'tan yana oldu,Onun kampanyası için kişisel olarak 10 milyon dolara yakın destek verdi. Ayrıca Trump'ın seçimlerinin finansiyel sürdürülebilirliğinin yönetici kadrosundaki kilit isimler arasında yer aldı. Trump için Amerikan ekonomisinin yapısal sorunlarına çözüm amacı ile eski Japon Başbakanı Şhinzo Abe'nin üç ok isimli Abenomiks denilen ekonomik programından ilham alınan bir program geliştiren Scott Bessent, şimdilik yapısal reformlar, gevşek para politikası ve teşvikler ile yoluna devam etmek amacında.Bessent, Trump'ın dünyayı altüst eden vergi tarifelerinin de mimarı... İngiltere gibi ülkeleri bile finansal krizlere sokan bir küresel deneyimlere sahip yetkinlikte. Yapmak istediği ise Amerika için her şeyin güzel olması... Bakalım, Bessent politikaları dünyayı ne hale getirecek!