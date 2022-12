Mağduriyetten zafer devşirme planları

İBB Başkanı, Akşener'in desteği ile masanın adayı olmak için mağduriyetten zafer devşirme hesaplarını adım adım gerçeğe dönüştürürken CHP lideri, sadece seyirci olarak izlemede...



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaretten yargılandığı davanın sonuçlanmasının ardından günlerdir siyaset sahnesinde ilginç bir tablo görüyoruz.

Herkesin bu konuda bir fikri var. Kimi, verilen yargı kararının hükümet eliyle İmamoğlu'na kurulan bir komplo olduğunu söylüyor ve bu şekilde Başkan Erdoğan'ın rakiplerinden birini yolundan çektiğini düşünüyor.

Bu iddia, daha çok muhalif kesimden duyduklarımızdan. Bir de muhalefet cephesinin kendi içinde kurguladığı senaryoyu uyguladığını dillendirenler var ki işin bu kısmı çok daha ilginç ve karmaşık. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun duruşma sırasında Almanya'da olması da bu iddiayı dillendirenler arasında komplonun bir parçası olarak gösteriliyor.



MERAL AKŞENER IŞIK HIZIYLA GELDİ

Daha önce farklı ortamlarda ve binbir farklı üslupla İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıkan ve bu konuda çoğu başarılı olarak değerlendirilebilecek hamleler yapan CHP liderinin, partili bir belediye başkanı hakkında bütün ülkenin merakla verilecek yargı kararını beklediği bir günde her nedense Almanya'da olduğu ortaya çıktı.

Ve sürecin başından bu yana İmamoğlu'na verdiği destek yüzünden eleştirilerin odağında olan İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'dan neredeyse ışık hızıyla İstanbul'a geliverdi. Hele Saraçhane'deki Büyükşehir Belediyesi binasında Akşener ile İmamoğlu'nun yüzlerinde tebessümle sarmaş dolaş verdiği poz var ki orada ikilinin bir mahkumiyet kararını neden mutlulukla karşıladıklarını anlamak mümkün değil. Kararın zamanlamasının İmamoğlu tarafından fırsata çevrilmek istendiği o kadar açık ki, o fotoğraf karesi resmen her şeyi anlatıyor.

Ama bu fırsatı Erdoğan'a karşı mı Kılıçdaroğlu'na karşı mı kullanmak istediği konusunda kafalar karışık. Tablo bir açıdan oldukça net olmasına rağmen bir başka açıdan da bir o kadar flu.



ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGEL KILIÇDAROĞLU

İmamoğlu'nun bugüne kadar adaylık yolunda önündeki en büyük engel kendi partisinin genel başkanı oldu.

Kılıçdaroğlu, tüm olumsuz görüşlere rağmen siyaseten kendi sonunu getirme pahasına aday olmak için her yolu denedi.

Ancak daha ortaklarını bile ikna edemedi. Yetmezmiş gibi partisinden bir grup da kendi liderlerini aday yapmak istemiyor.

Yani Altılı Masa'nın büyük ortağı, partisinin de doğal adayı olarak girmesi gereken bir seçimde tüm çabalarına rağmen CHP liderinin esamesi okunmuyor. İmamoğlu, yargı kararının ardından yaptığı çağrıyla partisi ve Altılı Masa liderlerinin desteğini ardına alıp Saraçhane'den Türkiye'ye şov yaparken Kılıçdaroğlu, rakibi haline gelen belediye başkanını desteklemek zorunda kaldı.

İBB Başkanı, Akşener'in desteği ile masanın adayı olmak için siyasi hesaplarını adım adım gerçeğe dönüştürürken CHP lideri, sadece seyirci olarak mağduriyet tiyatrosunu izliyor. Sanırım Kılıçdaroğlu'na sorulsa o da kendisine böyle bir mağduriyet komplosu kurulabileceğini tahmin edemezdi.

Zaten etse muhtemelen tam da o tarihte kendisine Almanya seyahati planlanmasına izin vermezdi. O yüzden bu yargı kararının AK Partili yargı mensuplarınca alındığına inananların dönüp süreçle ilgili detaylı olarak bir kez daha düşünmeye ihtiyaçları var.