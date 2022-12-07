ABD merkezli ‘İkinci Yüzyıla Çağrı’

Seçimlerde Başkan Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yarışması beklenen CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı'sı özellikle partinin eski kurmaylarında derin bir hayal kırıklığı yarattı. Nedeni ise Kılıçdaroğlu liderliğinde yıllar içinde temel değerlerinden koşarak uzaklaşan CHP'nin giderek ABD merkezli bir siyaset anlayışının esiri haline gelmesi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı adıyla duyurduğu vizyon belgesi, ülkemizin 2023 sonrasına ışık tutacak önemli yatırım ve düzenlemeleri barındırıyordu. Açıklandığı günden bugüne vatandaş nezdinde de karşılık buldu. Buna karşılık Altılı Masa'dan birçok eleştiri aldı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonu. Hatta ülkenin yıllar önce yarım kalan Devrim hayalini gerçeğe dönüştüren yerli otomobilimiz Togg üzerinden bile bir sürü ipe sapa gelmez eleştiri yapıldı.

BOLCA BÜYÜK VAAT

Ve gün geldi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda dev bir toplantı organize edileceğini duyurdu. Bu toplantı üzerinden bolca büyük vaatte bulunmayı da ihmal etmedi. CHP liderinin günler öncesinden reklamını yaptığı "İkinci Yüzyıla Çağrı Toplantısı" sonunda gerçekleşti.

Kılıçdaroğlu ABD'den ithal yeni ekonomi ekibiyle çıktı kameraların karşısına. Toplantıda ise ülkenin geleceğine yönelik reçeteler yazıldı. İddialı hedeflerden bahsedildi.

Yani kısacası Kılıçdaroğlu, partisinin iktidara gelmesi durumunda ülkeyi kendi elleriyle emanet edeceği çoğu dışardan olan kadrosunu tanıttı. Sadece bu yönüyle bile muhalefet cephesi için büyük bir hayal kırıklığı oldu bu toplantı. Çünkü ithal ekonomistlerin Türkiye ekonomisine yazdığı reçetelerin bugüne kadar ülkeye hiçbir yarar sağlamadığı gibi dönemin iktidarlarına da hep eksi puan olarak yazıldığını biliyoruz. İşte koalisyon döneminin son örneği Kemal Derviş...

Geriye baktığımızda Derviş'in ülkeyi krizden çıkaracak bir yol haritası izlediğini söyleyebilir miyiz?

ENDİŞELERİ GİDEREMEDİ

Kaldı ki CHP liderinin daha Cumhurbaşkanı adayı olacağı bile net değil. Bu konuda hala ittifak ortaklarının bile endişelerini giderebilmiş değil.

Kendisiyle ilgili başta ortakları olmak üzere vatandaşların da ciddi eleştirileri ve inançsızlığı söz konusu. Türk halkı, siyasi geçmişinde kendi partisi ve ortaklarından bile gereken desteği alamamış bir politikacıya ülkenin geleceğini emanet etmez. Hele de bu kişi, bırakın ittifak ortaklarını, adı CHP ile özdeşleşmiş kişilerin bile ağır eleştirilerine maruz kalmışken...

BAYKAL'DAN AĞIR ELEŞTİRİ

İşte o isimlerden biri de kısa süre önce CHP'den istifa eden eski Genel Başkan Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr.

Aslı Baykal...

Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuna karşı ortaya koyulan "İkinci Yüzyıla Çağrı" toplantısı üzerinden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik ağır eleştirilerde bulunan Baykal, toplantıya video konferansla katılan ABD'li başdanışman Jeremy Rifkin için Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünü alıntılayarak, "Hangi istiklal vardır ki, ecnebilerin nasihatleriyle, ecnebilerin planlarıyla yükselebilsin?" tepkisini gösterdi.

CHP ve Altılı Masa'nın yurt dışından medet ummasıyla ilgili paylaşım yapan Aslı Baykal, daha önce de Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel'in danışmanlığını yapan Rifkin'in Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olmasını, "Kılıçdaroğlu seçime ABD'li danışman Jeremy Rifkin ile gidiyor. Kazayla kazanırsa, seçimden sonra kapitülasyonları da ilan eder" ifadeleriyle eleştirmişti.

Baykal'ın bu sözlerinde eski partisinin geleceği ile ilgili hem büyük bir hayal kırıklığı hem de derin bir umutsuzluk var. Peki eleştirilerinde haksız olduğunu söyleyebilir miyiz?