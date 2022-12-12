Küçük dağları yarattı!

CHP ile ittifak ortağı İYİ Parti arasında cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan gerilimin temeli ittifakın kurulduğu ilk günlere dayanıyor. İYİ Parti'nin Meclis'te var olmasına neden olan vekil transferi yüzünden CHP'lilerin üstten bakan tavrı, Akşener ile ekibini daha uzun süre zorlayacak gibi görünüyor

Yavuz Ağıralioğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili kullandığı ifadeler üzerinden CHP ile İYİ Parti arasında başlayan tartışma uzun süre unutulmayacak gibi görünüyor. Çünkü ne zaman bir İYİ Partili ağzını açsa partisinin iç işlerine karışıldığını iddia ediyor.

Keza durum CHP cephesinde de pek farklı değil.

CHP'liler, önceki seçimde büyük bir fedakarlık örneği gösterip milletvekillerini transfer ederek İYİ Parti'yi kendi elleriyle var ettiklerine inanıyor çünkü. Bu var etme meselesi Kılıçdaroğlu özelinde olmasa da parti genelinde öylesine hakim bir görüş haline gelmiş ki, en ufak bir sürtüşmede yetkili bir ağızdan "siz bizim sayemizde siyaset yapıyorsunuz" imalarını duyuyoruz.



VEKİL TRANSFERİ MESELESİ

CHP'lilerin bu konuda bir noktaya kadar haksız olduklarını söyleyemeyiz. Evet o vekil transferi gerçekleşmese büyük ihtimalle bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İYİ Parti diye bir grup olmayacaktı.

Hatta belki İYİ Parti, adeta siyasi parti cenneti olan ülkemizde sadece tabeladan ibaret bir oluşum da olabilirdi.

Çünkü MHP'den kopanların kurduğu bir siyasi parti, aslı Meclis'te temsil edilirken, vatandaştan oy alamazdı. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de bu konuda iyi iş çıkardığını söylemek yanlış olmaz. Ancak bu vekil alışverişinin sürekli dile getirilmesinden belli ki Akşener de rahatsız. Katıldığı canlı yayınlarda bu konuda CHP'ye bir diyet borcunun olmadığını söylemesi de bu yüzden.

Akşener, siyasi borçlarını yerel seçimlerde CHP adaylarına destek vererek ödediklerini söylese de CHP kanadında borcun karşılığı tam olarak bU değil. Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda çıkmaza girmesinin temelinde, bu borcun CHP'de yarattığı beklenti yatıyor. Kılıçdaroğlu adaylık konusunda partili belediye başkanlarına yaptığı sert hamleleri, her nedense İYİ Parti'ye karşı sergilemiyor. Akşener ve ekibini ikna etmek için daha yumuşak söylemler kullanıyor. Bu durum da CHP'lilerdeki İYİ Parti antipatisini artırıyor. Öyle ki Engin Altay gibi isimler. CHP liderinin adaylığına sıcak bakmadığını beyan eden İYİ Partili vekillerin kulağının çekilmesi gerektiğini söyleyecek kadar ileriye gidebiliyor. Bu tartışmada iplerin gerilmesi bırakın Ankara siyasetini yerel gündemi bile etkiliyor.



'O ELİ BİZZAT BEN KIRARIM'

Nitekim bunun örneklerinden biri geçtiğimiz hafta Çanakkale'de yaşandı. Partisinin merkez ilçe kongresi için kente gelen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Rıdvan Uz, burada yaptığı açıklamada, "Hiçbir siyasi partinin eli bu partinin içine uzanamaz. O eli bizzat ben kırarım" ifadelerini kullandı. Bu cümleleri üstüne alınan CHP'li Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ise, "Kötülük naraları atarak kavga başlasın isteyenler başarılı olduklarını sanırlar. Oysa sadece içlerindeki kötülük ateşine bir odun atmışlardır. Ama içten içe yanıp küle döndüklerini görmezler, göremezler" cevabı verdi.



ZORA SOKACAK GİBİ GÖRÜNÜYOR

CHP liderinin sansasyonel 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı sonrası iki parti arasındaki çekişme son bulur mu bilinmez ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinin 'küçük dağları biz yarattık' kibri adaylık yolunda CHP liderini daha çok zora sokacak gibi görünüyor.

