Yapay zeka gerçek seçmene karşı

Teknolojik gelişmeler içinde bulunduğumuz çağın vazgeçilmezleri.

Günümüzde teknolojiden yararlanılmayan bir alan yok gibi. Hele yapay zeka teknolojileri var ki gelecekte gerçek insanların yerini almasından söz ediliyor.

Kulağımıza ürkütücü gelen tüm bu gelişmelerin bir de siyasi boyutu var ki trajik mi komik mi karar vermek zor...



NERESİNDEN BAKSAN SAÇMA

CHP lideri Özgür Özel'in geçtiğimiz hafta partisinin aday belirleme süreci ile ilgili yaptığı açıklamaları duymuşsunuzdur.

Aday belirleme mesaisinde yapay zeka teknolojisinin de kullanıldığını söyleyen Özel, ankette olmadığı halde yapay zekanın yakaladığı bir ismi ankete koyduklarını ve o ismin anketten birinci çıktığını ifade etti. Tabii bu sözler sosyal medyada alay konusu oldu. Nasıl olmasın! "Niye, kendi zekaları yetmemiş mi? Seçimi kaybedince suçu yapay zekaya atacaklar" gibi yorumlar havada uçuştu ama şaka bir yana partinin içinde bulunduğu trajik durumun resmini de iyice ortaya çıkardı bu açıklama da sosyal medya kullanıcılarının bu yorumları da. Bir siyasi partinin aday belirleme sürecinde bu kadar çıkmaza girmesi üzücü bir durum. Tercihlerin örgüt ve partililerin isteklerine göre değil de yapay zekaya göre belirlenmesi fecaat gerçekten. Neredeyse her ilde örgüt yönetimleri aday seçimlerinden dolayı genel merkeze tepki gösterirken hatta birçoğu işi istifa noktasına kadar getirmiş durumdayken, bazı adayların yapay zekayla belirlendiğinin açıkça ilan edilmesi bir Genel Başkan için gerçekten güven kaybına neden olacak ciddi itibar sorunu.



PARTİNİN KREDİSİ TÜKENİYOR

Zaten kurultay öncesi parti için öne konulan değişim söyleminin altı doldurulamadı.

Bu yapılmadığı gibi geleceğe dair yarattığı umut da yapılan icraatlarla fena halde zedelendi. Bir de üstüne tam da yerel seçim dönemecindeyken art arda atılan yanlış adımlar, 31 Mart için seçmen gözünde partinin kredisini giderek tüketiyor. Biliyorsunuz Özgür Özel, memleketi Manisa'da bile büyükşehir için partisinden aday yapacak isim bulamadı.

Çünkü isminin yeterli ağırlığı yok, bu da bir siyasetçi, hele de bir genel başkan için önemli sorun. Dolayısıyla isminin başındaki Genel Başkan titrini de bu kadar bozuk para gibi harcaması, kendisinden çok başında bulunduğu siyasi oluşumun geleceğini zedeler hale geldi.



YEREL SEÇİM KRİTİK BİR EŞİK

Uzun lafın kısası, CHP için bu yerel seçimler ciddi bir eşik olacak bence.

Çünkü seçmen gözünde 14 Mayıs'tan bu yana partiye olan güven giderek azalıyor.

Genel başkan değişimi Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin yarattığı hayal kırıklığını gidermediği gibi üstüne bir de itibar sorunu yarattı. Partideki çok başlılık ve bunun getirdiği büyük karmaşa, gerçek ve doğru adaylarla yerel seçim yolculuğuna çıkılmasına engel oldu. Seçmenin kafası bu karmaşayla bulandırılmaya devam ettiği sürece 31 Mart sonrasında CHP için yeni bir lider değişimi kaçınılmaz.

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