Demokrasinin derin yaraları

Darbeler ve darbe girişimleri demokrasi tarihinin derin yaraları.

Türk demokrasi tarihi de bu derin yaralarla dolu maalesef. Ortadoğu'nun kalbi konumundaki Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu günden bu yana dünyanın gözünün olduğu, yönetmek, kontrol altında tutulmak istenen bir ülke.

Bu uğurda defalarca çetin sınavlara tabi tutulmuş bir memlekette yaşıyoruz.

Dışarıdan tertiplenen bin türlü oyun olduğu gibi içeriden bu oyunlara hizmet edenler de her dönemde olmuş.

OYUNLARIN EN KAPSAMLISI

FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi de işte bu oyunların en kapsamlı ve en uzun süre hazırlanılmış olanlarından...

Çok uzun yıllardır devletin kılcal damarlarına kadar nüfuz eden darbeci hainler, o kara gecede gerçek niyetlerini ortaya koydular. Vatanın tertemiz insanlarının geleceği hedef alındı o gece. Bu darbe girişiminin en ağır ve acı tarafı ise milletin meclisine, sokaklarda ise vatan evlatlarının üzerine bomba yağdırılması oldu. Yıllarca devletin imkanları, milletin vergileriyle en iyi koşullarda eğitim gören ve sonunda sadece kendi vatanlarına hizmet etmeleri beklenen bir grup hain, kendilerine verilen bu kutsal vatana hizmet görevine ihanet ettiler. O gece sokaklara dökülen vatandaşların karşılarında buldukları işte bu hainlerdi.

Kendi ülkesinin insanlarına silah doğrultulması, üzerlerine bomba yağdırılması emrini verebilecek kadar gözleri dönen bu hainler, alçak emellere emir komuta zinciri altında bilmeden, istemeden alet olan masum Mehmetçilerin vebalini de taşıyorlar. Bu millet çok savaş, darbe, ihanet gördü de 15 Temmuz'da yaşadığı tarzda alçakçasını görmedi.

ALNININ AKIYLA ALT ETTİ

Neyse ki yıllarca ordumuzun, yargı kurumlarımızın ve devletin her meslekten kadrolarını işgal eden bu hain çetenin alçak planını, alnının akıyla alt etti bu ülke.

Milletin temiz ve yürekli evlatlarının büyük bir direniş destanı yazdığı o gecenin sabahında bambaşka bir aydınlığa uyandı bu güzel memleket. O kara geceden bu yana da, Türkiye her alanda konsept değiştirdi.

Devletin kadrolarına çöreklenen hainlerin birer birer ayıklanıp cezalarını çekmek üzere hapse yollanmalarıyla birlikte başta terörle mücadele süreci olmak üzere boşa kürek çekerek geçen yıllarımızın geri alınması için çok daha kararlı bir duruş sergilendi. Sergilenmeye de devam ediliyor. Her alanda yerli üretimin öne çıktığı bu yeni dönem Türkiye'nin savunmadan sanata, spordan uzay bilimlerine birçok alanda ilkleri gerçekleştirmesiyle de taçlandı. Velhasıl, darbeler ve FETÖ elebaşı gibi alçakların demokrasimizde açmaya çalıştığı derin yaralar, milli iradenin çelik gibi sağlam duruşu sayesinde çok daha yapıcı bir enerjiye dönüştü ve dönüşmeye devam edecek.