Korku iklimine siber katkı

Dünya savaşlarla sınandığı bir dönemden geçiyor. Ama Ortadoğu'nun sınavı tarihten bugüne hep savaşlıydı. Uluslararası kamuoyunun Rusya Ukrayna savaşına odaklandığı bir dönemde İsrail'in Filistin'e yönelik başlattığı sistematik soykırım harekatı giderek bölgesel bir savaşa dönüşme riskiyle karşı karşıya. Katil Netanyahu yönetiminin Türkiye topraklarının da dahil olduğu geniş bir coğrafyaya yaymak istediği savaş dalgasının en çarpıcı örneklerinden biri yaşandı bu hafta.

KİTLESEL SİBER SALDIRI

İsrail, Ürdün'deki Hizbullah üyelerini hedef aldı. Hem de bugüne kadar bireysel hedeflere yönelik kullanılan bir yöntemi kitlesel bir saldırı yöntemine dönüştürerek... Hizbullah'ın çağrı cihazları ve telsizlerine yönelik düzenlediği kitlesel siber saldırı bugüne kadar yaygın olarak kullanılmaması nedeniyle geniş yankı uyandırdı. Saldırıların gerçekleştirilme yöntemiyle ilgili belirsizlikler gündemdeki yerini korusa da burada asıl dikkat çekilmesi gereken nokta, yaratılmak istenen korku iklimine eşsiz bir hizmet vermesi.

Çünkü İsrail tam da böyle bir korku iklimi yaratmak istiyordu dünyaya karşı. Çağrı cihazlarının içine patlayıcı yerleştirebilecek ya da uzaktan cihazların pillerini ısıtarak eş zamanlı olarak patlatabilecek bir güç, günümüzde hayatlarımızın vazgeçilmezi haline gelen teknolojik cihazları ele geçirip neler neler yapabilir düşüncesinin herkesin aklında yer ettiğine eminim bu saldırılardan sonra. Buna İsrail'in olduğu kadar Hizbullah'ın da hizmet ettiğini söylemeden de geçemeyeceğim.

Çünkü İsrail'le ilgili intikam yeminleri eden, misilleme sözleri veren bir oluşumun karşısındaki gücün yapabilecekleri hakkında da fikir sahibi olması ve buna göre hareket ediyor olması gerekirdi. Bu aynen İsrail'e düşmanlığını her fırsatta dile getiren İran devletinin İsrail saldırılarına rağmen tehdit dışında hiçbir somut hareket yapmamasını anımsattı bana.

Sanki küçük bir versiyonu gibi...

ÖNEMLİ MESAFE ALINDI

Tabi bu saldırının bir de ülkelerin siber güvenlik duvarlarını bu tarz saldırılara karşı daha güvenli hale getirme süreçlerini hızlandıracağı boyutu var. Günümüzde savaşların boyutları değişti. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte ülkelerin bu yöndeki altyapılarını geliştirmesi gerektiği aşikar...

Ülkemizde bu alanda aynen savunma sanayiinde olduğu gibi son yıllarda çok önemli mesafeler alındı. Elbette bu alan öyle bir kere geliştirilip kenara konulacak bir alan değil. Her geçen gün değişen dünyanın ihtiyaçlarına göre her zaman üzerine yenilerinin konulması gerekiyor.

Bu sadece bizim için değil her ülke için geçerli. Yeni dünyanın tehlikelerine ve giderek büyüyen bölgesel savaş riskine karşı hazırlıklı olmakta yarar var.