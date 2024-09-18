Sosyal medya çöplüğü!

Sosyal medya günümüzün inkar edilemez bir gerçeği. Artık çoğumuz gün içerisinde defalarca sosyal medya platformlarına bakıyoruz. Bizim gibi mesleği gereği buralardaki bilgi akışından yararlananlardan çok sırf beğeni almak için saçma sapan denemeler yapıp paylaşanlar var. Günün önemli bir bölümünü akıllı telefonun başında geçiren insanlar ise tehlikeleri giderek artan bir tür girdabın içine giriyorlar farkında bile olmadan.

Çok az sayıda kişi sosyal medya platformlarını bilinçli kullanıyor.



EN BÜYÜK SORUNLARDAN

Gelecek nesillerin en büyük sorunlarından biri olmaya aday teknoloji kullanımı.

Çünkü küçücük çocuklar kontrolsüz bir şekilde sosyal medyada dolanıp videolar izliyorlar. Oyunla gerçek arasında başka bir dünyanın içindeler. İzledikleri şeylerin gerçek hayatta var olup olamayacağına dair fikirleri bile yokken, bilinçsizce maruz kalıyorlar. Üstelik bu durum artık öyle kolayca engellenebilecek boyutlardan da uzaklaştı. Birazcık dünyanın gidişatının farkında olan bilinçli bir ebeveynseniz engelleyebilmek bir yana dursun hayıflanıp sadece yıpranıyorsunuz. Öyle fena bir döngü ki içinden çıkmak çok zor Allah anne babalara sabır versin. Çocuklarımızın bu halinin sorumluları ise onları bu kontrolsüz ortamla başbaşa bırakan sistemin kendisi. Büyüklerin bile kaybolduğu bu mecraların küçüklerin tertemiz beyinlerini ele geçirmesi o kadar kolay ki...



SAHTE HAYATLAR PEŞİNDE

Sosyal mecralar, sadece etkileşimini artırmak için sanal bir hayat yaratıp sonra buna kendisi de inanan yetişkinlerle dolu.

Kapsamlı bir denetimin imkansıza yakın olduğu bu platformlar toplumsal olayların maksatlı olarak yönetilmesine hizmet ediyor. Özellikle toplumda infial yaratan bazı adli vakalar hakkında öyle farklı senaryolar yayılıyor ki bu bilgi kirliliği insanlığa olan güveni temelden sarstığı gibi nefret duygusunun da bütün ülkeye dalga dalga yayılmasına neden oluyor.

Öngöremeyeceğimiz, engel olmamızın mümkün olmadığı şeylerle ilgili kin ve nefret duyuyoruz. Bu nedenle en azından bu tarz olaylarda bilgi kirliliğinden aklımızı korumak için bilginin çok daha dayanaklı ve derli toplu bir şekilde kamuoyu ile paylaşıldığı geleneksel medyayı tercih etmemiz gerektiğini düşünüyorum.



DOĞRU ELLER YÖN VERİRSE

Zaten sadece doğru kişiler tarafından yön verildiğinde insanlık için faydalı olabilecek bir araç olabilir sosyal medya.

Tıpkı teknolojinin diğer alanları gibi... İşin özünde ise bu yönlendirmeden gerektiği kadarını alacak, kontrolsüz bir dünyada otokontrolü kaybetmeyen nesiller yetiştirmekten geçiyor. Bu anlamda bu eğitim öğretim döneminde uygulamaya alınan yeni eğitim sistemimizin de önemli katkıları olabileceğini düşünüyorum. Çünkü sorgulayan ve bilgiyi doğru kaynaklardan edinmeyi becerebilen nesiller yetiştirmek temel amaçlarından biri bu yeni sistemin.

Umarım amacına ulaşır da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı sosyal medya bataklığından koruyabiliriz.

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