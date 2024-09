İzmir’de İtalya rüzgarı

İzmir Ticaret Odası ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, İzmir'in sağlık turizmi potansiyelini tanıtmak ve bu alandaki uluslararası işbirliklerini geliştirmek amacıyla başarılı bir organizasyona imza attı. Sun Express Havayolları, Mövenpick Hotel, Swiss Hotel, En Hotel, İzmir Palas ve Ontur Çankaya otellerinin sponsorluk desteği verdiği, 16 -20 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen İzmir-İtalya Sağlık Turizmi Toplantısı ve İkili İş Görüşmeleri kapsamında, Milano'dan 4, Roma'dan 14 katılımcı ile İtalya Eczacılar Birliği Başkanı Davide Glutto'dan oluşan 19 kişilik heyet 3 gün boyunca İzmir'de temaslarda bulundu.

7 BÜYÜK HASTANE

İtalyan sağlık turizmi profesyonellerinden oluşan heyet, İzmir'de yapılan sağlık turizmi çalışmaları hakkında birinci ağızdan bilgi alabilmek için 7 büyük hastaneyi ziyaret etti. Organizasyon kapsamında İzmir'in tanıtımına da önem verildi. Kent merkezi, Kemeraltı, Urla'ya düzenlenen gezilerde kentin kültürel mirası anlatıldı, yöreye özgü tadımlar yapıldı. Organizasyonun son gününde, İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde İzmir-İtalya Sağlık Turizmi Toplantısı düzenlendi. T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapcıoğlu, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi ile İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası Derneği Genel Sekreteri Eren Alpar'ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıya, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, Meclis Başkan Yardımcısı Mehmet Tahir Özdemir, Meclis Katip Üyesi Ali Yaramışlı ile sektör temsilcileri katıldı.

DOSTLUK MESAJI

T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapcıoğlu konuşmasında, İtalya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tarihinden söz ederek iki ülkenin kadim dostluğunu vurguladı. Bu organizasyon ile iki ülke arasındaki dostluğun perçinleneceğini ifade etti. İtalya İzmir Konsolosu Daniele Bianchi, iki ülke arasındaki dostane ve ticari ilişkilerin olumlu seyrine dikkat çekerek bu işbirliğinin çok daha iyi yerlere gelmesini temenni ettiğini söyledi.

'HACMİMİZ BÜYÜYECEK'

İzmir'in her yaştan, her ülkeden, her sektörden girişimciye kucak açmasıyla öne çıkan bir kent olduğunu ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Hastalıkları telkin ile iyileştirmeyi geliştiren kadim coğrafyanın emanetçileri olan biz İzmirliler, teknolojinin ve modern tıbbın birleşimi ile uzayan yaşam süresinin çok daha kaliteli ve sağlıklı geçirilmesini de gündemimizin ilk sıralarına aldık. 30'dan fazla ülke ve 65'in üzerinde şehirden kentimize yapılan seferleri sağlık turizmindeki potansiyelimiz için de bir fırsat olarak gördük. Bugün bizleri bir araya getiren bu projeden sonra İtalya ile sağlık turizmi hacmimizin büyüyeceğine inanıyoruz" diye konuştu.