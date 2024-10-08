Kara listenin başı Afyon sucuğu

Afyonkarahisar'dan teşhir edilen firmalar arasında, et ve süt ürünlerinde yapılan sahtekarlıklar dikkat çekerken, firmaların en fazla sucuk gibi ısıl işlem görmüş ürünlerde hile yaptıkları belirlendi. Afyonkarahisar'da birçok sucuk firmasının dana sucuk üretiminde kanatlı eti kullandığı tespit edildi. Isıl işlem görmüş sucuklar, fermente sucuklara göre daha hızlı bir şekilde tüketilebilir hale geliyor. Olgunlaşma sürecinde ısı kullanılıyor ve bu sayede sucuklar daha çabuk yenmeye hazır hale geliyor. Bu işlem, sucuğun raf ömrünü uzatır ve bozulma riskini azaltıyor.
AFYONKARAHİSAR'DAKİ FİRMALARIN LİSTESİ:
- FİRMA: Ertürk Et Ve Et Ürünleri Gıda Ve Gıda Katkı Maddeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Marka: Afyonkarahisar Ceylaner Sucukları
Marka: Afyonkarahisar Ortaç
Marka: Afyon Bolat Sucukları
Marka: Afyon Keyf-İ Sucuk
Marka: Ertuğ
Marka: Murat Sardoğan Başoğul
Marka: Murat Sardoğan Özbesim
Marka: Soylutürk
Marka: Tandoğan
Marka: Tütüncüoğlu
Marka: Tütüncüoğlu Sucukları
- FİRMA Adı: Mustafa Yüksel
Marka: Mustafa Yüksel Afyon
- FİRMA: Fam Et Ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Marka: Afyonkarahisar Yöreoğlu
Marka: Afyonkarahisar Yöreoğlu Kangal
- FİRMA: Okşar Et Ve Et Ürünleri Hayvancılık San.Tic.Ltd. Şti.
Marka: Afyonkarahisar Değişim
Marka: Değişim
- FİRMA: Ortaklar Gıda Katkı Mad. Ve Baharat San. Tic. Ltd. Şti.
Marka: Afyonkarahisar Mertgenç
- FİRMA: Tabay Et Ve Et Ürünleri- Aydın Tabay
Marka: Afyonkarahisar Tabay
Marka: Afyon Etemoğlu
Marka: Tabay
- FİRMA: Ünal Sucukları-Nurullah Ünal
Marka: Afyonkarahisar Elibaş Oğulları Sucukları
Marka: Ünal
- FİRMA: Yiğit Efe Et Ve Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Marka: Afyonkarahisar Hancıoğlu Sucukları
Marka: Müge
- FİRMA: Mutlu Tolga Gıda Tar. Hayv. Orm. Ürün. İnş. Nak. Pet. Peyz. Tur. San Ve Tic. Ltd. Şti.
Marka: Lazz Bakkal
Marka: Yeşilılgaz
- FİRMA: Af-Talha Et Tarım Hayvancılık Yem Gıda Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.
Marka: Burhanet Kangal
Marka: Lokmanet Et Ürünleri
- FİRMA: Afyon Turkuaz Et Ve Et Ürünleri San. Ve Tic.Ltd.Şti.
Marka: Turkuaz Et
- FİRMA: Ahmet Erçoban
- FİRMA: Atılgan Et Ve Et Ürünleri- Murat Alma
Marka: Atılgan
Marka: Umut Atılgan
- FİRMA: Atk Süt Ve Süt Ürünleri Gıda Pazarlama İmalat Nakliyat Tic. Ltd.Şti.
Marka: Ankara Lezzet
Marka: Emirdağ
- FİRMA: Biçici Et Ve Et Ürün. Gıda Hay. San. Tic. Ltd. Şti.
Marka: Emiroğlu
- FİRMA: Çimörsan İnşaat Gıda Tarım Turizm Madencilik Otomotiv San. Ve Tic.Ltd.Şti.
Marka: Afyon Gülen Çağdaş
Marka: Mustafa Biçici
- FİRMA: Egemen Sucukları Osman Dursun-Oğuzhan Dursun
Marka: Afyon Egemen
FİRMA: Erdinç Battal- Metin Et
Marka: Hulusi Aksoy Sucukları
- FİRMA: Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Marka: Has Küçük
- FİRMA: Hazım Ağa Süt Ürünleri Limited Şirketi
Marka: Ak Yörsan
- FİRMA: Hk Et Ve Et Ürünleri-Halil Karga
Marka: Kaanhan
- FİRMA: Kemal Çobanoğlu Entegre Et-Tesisleri-Mustafa Kemal Erçoban
Marka: Kemal Küçük Ağa Sucukları
- FİRMA: Ortaç Et Ve Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.
Marka: Afyon Duygum
- FİRMA: Ömer Mazlum
Marka: İhsanoğlu Ömer Mazlum
- FİRMA: Özdamak Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.
Marka: Afyon Çayırbağ
- FİRMA: Özeller Entegre Et Tesisleri Ve Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
Marka: Afyon Zafer Seçkin
- FİRMA: Sezgintürk Et Ve Et Ürünleri- Mehmet Ali Sezgintürk
Marka: Hambaloğlu Kardeşler
- FİRMA: Yensel Et Ve Et Ürünleri
Marka: Sözmen Marka: Yensel
- FİRMA: Yüksel Et Ve Gıda Market- Yüksel Et
- FİRMA: Yüksel Kardeşler Sucuk Ve Et Tar.Hay. Gıda İht.Mad.İnş.Teks.Day. Tük.Mad.Oto.San. Ve Tic.Ltd.Şti.
Marka: Elmas
YARIN: İZMİR'DEKİ FİRMALAR...