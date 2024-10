Kara listenin başı Afyon sucuğu

Afyonkarahisar'dan teşhir edilen firmalar arasında, et ve süt ürünlerinde yapılan sahtekarlıklar dikkat çekerken, firmaların en fazla sucuk gibi ısıl işlem görmüş ürünlerde hile yaptıkları belirlendi. Afyonkarahisar'da birçok sucuk firmasının dana sucuk üretiminde kanatlı eti kullandığı tespit edildi. Isıl işlem görmüş sucuklar, fermente sucuklara göre daha hızlı bir şekilde tüketilebilir hale geliyor. Olgunlaşma sürecinde ısı kullanılıyor ve bu sayede sucuklar daha çabuk yenmeye hazır hale geliyor. Bu işlem, sucuğun raf ömrünü uzatır ve bozulma riskini azaltıyor.

AFYONKARAHİSAR'DAKİ FİRMALARIN LİSTESİ:

- FİRMA: Ertürk Et Ve Et Ürünleri Gıda Ve Gıda Katkı Maddeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Marka: Afyonkarahisar Ceylaner Sucukları

Marka: Afyonkarahisar Ortaç

Marka: Afyon Bolat Sucukları

Marka: Afyon Keyf-İ Sucuk

Marka: Ertuğ

Marka: Murat Sardoğan Başoğul

Marka: Murat Sardoğan Özbesim

Marka: Soylutürk

Marka: Tandoğan

Marka: Tütüncüoğlu

Marka: Tütüncüoğlu Sucukları

- FİRMA Adı: Mustafa Yüksel

Marka: Mustafa Yüksel Afyon

- FİRMA: Fam Et Ve Et Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Marka: Afyonkarahisar Yöreoğlu

Marka: Afyonkarahisar Yöreoğlu Kangal

- FİRMA: Okşar Et Ve Et Ürünleri Hayvancılık San.Tic.Ltd. Şti.

Marka: Afyonkarahisar Değişim

Marka: Değişim

- FİRMA: Ortaklar Gıda Katkı Mad. Ve Baharat San. Tic. Ltd. Şti.

Marka: Afyonkarahisar Mertgenç

- FİRMA: Tabay Et Ve Et Ürünleri- Aydın Tabay

Marka: Afyonkarahisar Tabay

Marka: Afyon Etemoğlu

Marka: Tabay

- FİRMA: Ünal Sucukları-Nurullah Ünal

Marka: Afyonkarahisar Elibaş Oğulları Sucukları

Marka: Ünal

- FİRMA: Yiğit Efe Et Ve Et Ürünleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Marka: Afyonkarahisar Hancıoğlu Sucukları

Marka: Müge

- FİRMA: Mutlu Tolga Gıda Tar. Hayv. Orm. Ürün. İnş. Nak. Pet. Peyz. Tur. San Ve Tic. Ltd. Şti.

Marka: Lazz Bakkal

Marka: Yeşilılgaz

- FİRMA: Af-Talha Et Tarım Hayvancılık Yem Gıda Nakliyat Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Ltd.Şti.

Marka: Burhanet Kangal

Marka: Lokmanet Et Ürünleri

- FİRMA: Afyon Turkuaz Et Ve Et Ürünleri San. Ve Tic.Ltd.Şti.

Marka: Turkuaz Et

- FİRMA: Ahmet Erçoban

- FİRMA: Atılgan Et Ve Et Ürünleri- Murat Alma

Marka: Atılgan

Marka: Umut Atılgan

- FİRMA: Atk Süt Ve Süt Ürünleri Gıda Pazarlama İmalat Nakliyat Tic. Ltd.Şti.

Marka: Ankara Lezzet

Marka: Emirdağ

- FİRMA: Biçici Et Ve Et Ürün. Gıda Hay. San. Tic. Ltd. Şti.

Marka: Emiroğlu

- FİRMA: Çimörsan İnşaat Gıda Tarım Turizm Madencilik Otomotiv San. Ve Tic.Ltd.Şti.

Marka: Afyon Gülen Çağdaş

Marka: Mustafa Biçici

- FİRMA: Egemen Sucukları Osman Dursun-Oğuzhan Dursun

Marka: Afyon Egemen

FİRMA: Erdinç Battal- Metin Et

Marka: Hulusi Aksoy Sucukları

- FİRMA: Has Küçük Et Hayvancılık Gıda Tarım Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Marka: Has Küçük

- FİRMA: Hazım Ağa Süt Ürünleri Limited Şirketi

Marka: Ak Yörsan

- FİRMA: Hk Et Ve Et Ürünleri-Halil Karga

Marka: Kaanhan

- FİRMA: Kemal Çobanoğlu Entegre Et-Tesisleri-Mustafa Kemal Erçoban

Marka: Kemal Küçük Ağa Sucukları

- FİRMA: Ortaç Et Ve Gıda Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti.

Marka: Afyon Duygum

- FİRMA: Ömer Mazlum

Marka: İhsanoğlu Ömer Mazlum

- FİRMA: Özdamak Süt Ürünleri Gıda Tarım Hayvancılık Ve Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.

Marka: Afyon Çayırbağ

- FİRMA: Özeller Entegre Et Tesisleri Ve Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

Marka: Afyon Zafer Seçkin

- FİRMA: Sezgintürk Et Ve Et Ürünleri- Mehmet Ali Sezgintürk

Marka: Hambaloğlu Kardeşler

- FİRMA: Yensel Et Ve Et Ürünleri

Marka: Sözmen Marka: Yensel

- FİRMA: Yüksel Et Ve Gıda Market- Yüksel Et

- FİRMA: Yüksel Kardeşler Sucuk Ve Et Tar.Hay. Gıda İht.Mad.İnş.Teks.Day. Tük.Mad.Oto.San. Ve Tic.Ltd.Şti.

Marka: Elmas