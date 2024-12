Kafe ve restoranlarda kuver ve servis ücreti soygunu

SELF SERVİSE DE ÜCRET!

Hemen her faturaya eklenen yüzde 10 ila 20 arasındaki servis bedeli de artık kontrolden çıktı. Öyle ki self servis çalışıp hizmet bedeli kesen kahveciler türedi. İstanbul'da Bağdat Caddesi'nde self servis hizmet veren butik bir kahveciden kahve alan vatandaş, yaşadığı süreci şöyle anlattı: "Kahve yapılan yerin arka panosunda ücretler yazıyor. 110 TL'ye orta boy bir filtre kahve istedim. Kartı okuttum ancak sonradan fark ettim 120 TL kesilmiş. 'Neden 10 TL fazla kesildi' diye sorduğumda bana 'hizmet bedeli' şeklinde yanıt verildi. İtiraz ettiğimde ise bunun yasal hakları olduğunu savundurlar. Ben anlamadım neyin hizmetini veriyorlar? Kahveyi ben kendime servis ediyorum. Hizmetten kast edilen makinede yaptıkları kahveyi bardağa doldurmak ise bıraksınlar biz yapalım."