Kafe ve restoranlarda kuver ve servis ücreti soygunu

Enflasyon bahanesiyle fiyatları afaki oranlarda artıran kafe ve restoranlar, son dönemde yeni bir soygun yolu buldu. Hiçbir ikramda bulunmadan faturaya kuver ücreti ekleyen sektör, bu faturaya ek bir de yüzde 20'ye varan oranlarda hizmet bedeli kesmeye başladı.

Hatta öyle ki self servis çalışan ve herhangi bir hizmet vermeyen kafeler dahi hizmet bedelini faturalara yansıttı. Ticaret Bakanlığı'nın sıkı denetimlerine rağmen arkadan dolaşmanın yolunu bulan kafe ve restoranlar, "Eğer kapıda ya da menüde bu ücretin alacağını yazıyorsa faturaya yansıtabilir. Yazmıyorsa suç" diyerek kendini savunuyor. "Bu artık çifte soygun" diyerek duruma tepki gösteren vatandaşlar ise tüketici mahkemelerine akın ediyor.