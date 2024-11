Uykudan önce çarşafın altına sabun koyun! Etkisine inanamayacaksınız

Bunca zaman koltukta uyudum. Çarşafımın altında kalıp sabunla 3. günüm oldu ve aslında iyi uyandım. Sabah hiç acı çekmeden. Denemenizi tavsiye ederim. Kulağa hoş geldiğini biliyorum ama şu ana kadar çok iyi. Umarım bu yardımcı olur!!!" dedi.

Sabun koymayı deneyen bir başkası , "Annem ağrıyı ve ayrıca bacak kramplarını gidermek için sabun kullandığında, kendini kandırıyor olabileceğini düşündüm" diyor. " Şimdi, her gece yatağımda birkaç kalıp sabun var, ağrının ayaklarından başa göründüğü her yere yerleştiriyorum. Bu benim ve kocam için işe yarıyor ve ayrıca her türlü sabunu kullanıyoruz. Denemeye çok değer!"