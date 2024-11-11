Uykudan önce çarşafın altına sabun koyun! Etkisine inanamayacaksınız

DENEYENLER SABUNDAN MEMNUN

Kulağa bir efsane gibi gelse de, bu yöntemi deneyen ve etkinliğini öven insanlar var.

Çarşafının altına sabun koyan bir kullanıcı "1997'de bel fıtığımı sahibi oldum" diyor . "Sinir hasarına neden olacak kadar kötüydü. 11 yıldır belimde ve sağ bacağımda muazzam ağrılar çekiyorum. Ağrıyı hafifletmek için çarşaflarımın altına bir kalıp sabun koymam söylendi. Denedim, ve gerçekten işe yaradı. Yaklaşık 10 yıldır yatağımda uyuyamıyordum .