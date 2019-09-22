Türkmen ve Tanışman atakta

CHP İzmir örgütünde başlayan kongre heyecanı Gaziemir'de de yaşanıyor. İzmir'deki ekipleşmelerin bir miktar uzağında bir yapıya sahip olan Gaziemir örgütünde gönlünden adaylık geçirenler şimdiden çalışmalara başladı.

ERHAN GÜLENÇ/ CHP'DE KONGRE SAVAŞLARI(5)

CHP İzmir örgütünde başlayan kongre heyecanı Gaziemir'de de yaşanıyor. İzmir'deki ekipleşmelerin bir miktar uzağında bir yapıya sahip olan Gaziemir örgütünde gönlünden adaylık geçirenler şimdiden çalışmalara başladı. Adaylık konusunda Ali Rıza Türkmen ile Denizhan Tanışman'ın ismi önplana çıktı. Sürücü kursu sahibi Tanışman'ın hazırladığı dosyaları partililere sunduğu belirtilirken, "Ben herkesimin adayıyım" dediği belirtildi. Partinin emektarlarından Ali Rıza Türkmen'in ilçe başkan adaylığına hazırlandığı ve bunun için partililerden destek istediği öğrenildi. Bu arada eski İlçe Başkanı Elif Becek de potansiyel aday olarak gösteriliyor.



ÖZKAN İSTİYOR



Öte yandan şu anki Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan'ın da yeniden adaylık istediği konuşuluyor. Mevcut Belediye Başkanı Halil Arda'nın ise, yakın çevresine ilçe kongresine karışmayacağını söylediği kaydediliyor. Öte yandan Belediye eski Başkanı Halil İbrahim Şenol'un da kongrede etkin olmak istediği ifade ediliyor. Halil İbrahim Şenol ve eşi Birsen Şenol'un ilçe kongresi için nasıl bir strateji izleyecekleri merak konusu.



TEKİN VE ESKİ ÜYELER



Bu arada CHP'nin ilçedeki güçlü isimleri Umut Tekin, Yüksel Demirsoy, Abdurrahim Nursoy, eski meclis üyeleri Ramazan Özkan, Ali Kaya gibi isimlerin birlikte hareket edeceği ve "uzlaşı" listesiyle seçimlere girmek için çalışma yaptıkları iddiaları kulislerde dillendiriliyor.





MENDERES

ADAY BOLLUĞU YAŞANIYOR



İzmir'in turistik ilçelerinden Menderes'te de örgüt kaynıyor. Adaylık için çok sayıda isim şimdiden çalışıyor. Mevcut İlçe Başkanı Gizem Candan'ın yeniden aday olmaya hazırlandığı belirtiliyor.



PALA DA İSTİYOR



Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, belediyeye ait Personel A.Ş'nin yönetim kurulu başkanlığına getirdiği Candan'ı destekliyor. Eski İlçe Başkanı Ahmet Pala'nın da yeniden aday olmayı istediği ve nabız yokladığı belirtiliyor. Çağrı Çiftçi, Ali Yeşilyayla da ismi adaylık için geçen diğer isimler. Bu arada Görece eski Belediye Başkanı Mustafa Öztürk'ün de adaylık için çalışma yaptığı belirtildi.

YARIN: KARABAĞLAR