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'' ! Eğlenirken ! İşte o ...

'Bitcoin Safiye' keyif sürüyor! Eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı! İşte o video...

05.11.2019, 14:08 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019,14:18

'da, kendisini '-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Y.'nin, restoranda eğlendiği anlara ait . Görüntülerde, mağdurların '' adını taktığı Gökçe Y.'nin arkadaşlarıyla eğlenip, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyoruz' şarkısına, eşlik ettiği görülüyor. İşte o ...

Adana'da yaşayan Y., yaklaşık 2 yıl önce eşi O.Y.'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine 'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Gökçen Y., JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Safiye Gökçe Y. iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, '- broker' olarak tanıttı. Doktora, parasını herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş ile ilişiği olmayan elektronik para birimi 'e yatırmasını söyledi. İkna olan doktordan bitcoin karşılığında para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vadetti.

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