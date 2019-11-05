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'Bitcoin Safiye' keyif sürüyor! Eğlenirken görüntüleri ortaya çıktı! İşte o video görüntüleri...

Giriş Tarihi: 05.11.2019, 14:14

Aydın'da, kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp, farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla aranan Safiye Gökçe Y.'nin, restoranda eğlendiği anlara ait görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Safiye Gökçe Y.'nin arkadaşlarıyla eğlenip, kemanla çalınan 'Ada sahillerinde bekliyoruz' şarkısına, eşlik ettiği görülüyor. İşte o video görüntüleri...

Bitcoin'le vurdu
Bitcoin Safiye kaldıraç yöntemiyle dolandırdı
'Bitcoin Safiye' paraları yurtdışına kaçırmış

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