İhaleci Enver Aysever, Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin adrese teslim ihalesiyle gündeme gelen Enver Aysever, Cumhuriyet Gazetesi'nden kovuldu.

Ayrılığı sosyal medya hesabından duyuran Aysever, "Az önce Cumhuriyet Gazetesi yayın yönetmeni dostum Aykut Küçükkaya aradı gazetedeki yazarlık sürecimin sonlandığını söyledi. Bu dönemde verdiği desteğe teşekkür ederim. Gazetenin emekçilerine yollarında başarı dilerim" ifadelerini kullandı.

ADRESE TESLİM İHALE: 18 GÜNDE 238 BİN TL!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 18 günlük "okuma-yazma ve yazarlık atölyesi" için ihaleye çıkmıştı. İhalenin şartnamesinde, "Yüklenici firma, gazeteci-yazar Enver Aysever ile aralarında yaptıkları protokolü, idareye sunacaktır" ifadelerine yer verilmişti. Bu madde, yüklenici firma hangisi olursa olsun Enver Aysever'in kazanmasının kesin olduğunu gösteriyordu. Enver Aysever'e 18 gün için ayrılan ücret ise tam 238 bin 150 TL'ydi.

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SOYER'DEN İLGİNÇ SAVUNMA: BUNLARI TARTIŞACAK ZAMAN YOK

Skandalın ortaya çıkmasının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, "Bunları tartışacak zamanımız yok" savunmasını yapmıştı. Soyer, "Enver Aysever Türkiye'deki eğitimcilerden biri olan isimlerden. Başkalarından da eğitim alıyoruz ancak Aysever'i sevenler-sevmeyenler üzerinden belediye hedef alınıyor. Bütün gruplara vereceği eğitim toplam bütçesi 90 bin olması lazım. Bunları çok sığ buluyorum. Bunları tartışacak zamanımız yok" ifadelerini kullanmıştı.

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