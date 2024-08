İsmail Haniye’nin şehadeti ya da yalnızlaştırılmışlık

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İsrail, boşuna lanetlenmemiş.

Türkler ise boşuna müjdeli millet olmamış. Biri lanetin gereğini yapıyor, diğeri de müjdeli millet olmanın gereğini ve bir gün, müjdeli olan millet, lanetli milleti cehennemin dibine gönderecektir...

Lanetli İsrail, lanet bir kinle, yeryüzünün huzurunu bozuyor... Öyle bir yönetim ki;

Filistinli tutsaklara tecavüz edilmesini bile alçakça emredebiliyor. Katliamcı İsrail, çocuk öldürüyor, sızdığı ülke Filistin'i çalarak, çırparak, tamamen kendine vatan etmeye ve oradan Anadolu'ya ulaşmaya çalışıyor...

Ama aslında kendi milleti de rahat değil; daima diken üstündeler... Her an kapılarının çalınacağına, ecel cellâdının geleceğine ödleri kopuyor. Ya Filistinli kardeşlerimiz? Her anları şehadet arzusu ile düğün - bayram...

İSRAİL'E KARŞI

Âlemi İslam'ın okçular tepesi olan Filistin, büyük bir cesaretle okçular tepesini korumaya devam ediyor... Aç, susuz ama iman nurundan aldıkları gıda ile direnmeye, çoluk - çocuk katil İsrail'e karşı durmaya aşk ile çalışıyorlar... Hiç bir kaybımız yok: Elli bine yakın şehit gönderdik, üstüne İsmail Haniye'nin oğullarını, torunlarını ve kardeşini. Bütün şehitler gibi onlar da saadet saraylarına kavuştu; "ekmek elden, su gölden"i gölgede bırakacak, akla hayale gelmeyen lütuflara kavuştular ve şimdi İsmail Haniye'yi gönderdik... O büyük şehit daha toprağa verilmeden, başta Efendimiz (sav) ve şehitlerin piri; Hz. Hamza (ra) ve de cennetin efendileri O'nu kucaklamıştır. Yani İsmail Haniye "yırttı" ama bizim sonumuz ne olacak?

SESSİZ KALIYOR

İsmail Haniye Allah için şehit oldu.

Hani Arap liderleri ise ne için nefes alıyor, ne için ölecekler? Bilemiyoruz... İsmail Haniye imanlı ve pırıl pırıl yüzüyle cenneti süsleyecek, hani Arap liderler nerenin hangi ordinaryüs alevlerinin aksesuarları olacaklar bilemiyoruz... İsmail Haniye birkaç yıl daha fazla yaşamak için kahpelik yapmadı, kancıklık yapmadı, hani Arap liderleri ebedî yaşayacaklarmış gibi dünyayı yalıyor, İsrail'in zulüm vitesini arttırması için sessiz kalıyor, hangi şekilde öleceklerini bilemiyoruz... İsmail Haniye evladını şehit verdi, torununu şehit verdi, hani Arap liderleri İslam birliği için, tevhit inancı için ve Siyonist kahpe İsrail'in yıkılması için tek bir kum tanesi bile veremedi, değerleri nedir bilemiyoruz... İsmail Haniye Allah'ın rızasını kazanmak ve ahiret saraylarına kavuşmak için kahpeliğe, küfre başkaldırısını sürdürdü, hani Arap liderleri ise vatandaşına zulmü İsrail'e ise tam desteği sürdürdü, bu vebalin sonu ne olur bilemiyoruz...

İsmail Haniye Tahran'da bir kahpelik sonucu şehit edilmiştir. Uyuyan Alemi İslam'ın, İşgale direnen Filistin'in başı sağ olsun! Dileğimiz: Alemi İslam'ın başına çok büyük felaketler gelmeden uyku son bulsun... Tövbe olsun, kardeşlik olsun, makamlar mevkiler lanet olsun, petrol sadece Müslümanlara merhem olsun...

Yeter! Madem küfür tek milletti, kardeş olmalı, vahdet sağlanmalı, adalet temelli, tevhit temelli, şehadet temelli İslam nizamı kurulmalı? Şimdi yaşadığımız bu durum, yalnızlığımızdan. İki milyarız ama kibrimizden tek takılıyoruz... Yalnızlaştırılmışız; inancımızdan, kültürümüzden, eğitimimizden aile olmamızdan, bizi biz eden tüm değerlerimizden. Bir de; Meclisimizin şahsi manevisinde dürülü kalan hilafetimizden yalnızlaştırılmışız. Müslümanların hukukunu soran manevi bir baş yok, onu meclisten gün yüzüne çıkarmalıyız...

Âlemi İslam'ın başı sağ olsun, İsmail Haniye'nin makamı cennet olsun.