The Economist’in korkutucu ‘Nükleer Yarış’ kapağı

Dünya jeopolitiği ve jeoekonomisine yön veren küresel çetenin meşhur dergisi THE ECONOMIST (17 Ağustos tarihli yayını) korkutucu bir kapakla çıktı:

"Amerika yeni bir nükleer silahlanma yarışına hazırlanıyor. Yapımına 2026'da başlanabilir." Önce, dünya çapında satışı yapılan The Economist'in kapak yazısının detaylarına, sonra da KÜRESEL ÇETE'NİN THE ECONOMIST dergisinin arka planına bakalım.

YENİ NÜKLEER SİLAHLANMA

Amerikan Savunma Bakanlığı - Pentagon'da, KIYAMET GÜNÜ için plan yapanların yeni bir kabusu var:

Artık eskiden olduğu gibi tek bir büyük nükleer düşman korkusu değil, aynı anda birden fazla düşman korkusu.

Bir adamın sorduğu gibi, Rusya bir NATO ülkesine saldırsa Amerika'yı Avrupa'yı savunmak için içine çekse; sonra Çin, Amerika'nın dikkatini dağıtma fırsatını değerlendirip TAYVAN'ı işgal etse ve sonra Kuzey Kore güneye saldırmaya karar verse? Üç savaş; üç dost ve müttefik grubu; üç öngörülemeyen nükleer kriz. Amerika bunların hepsiyle başa çıkabilir mi? Ne yapmak lazım? Amerika yeni bir nükleer silahlanma yarışına hazırlanıyor. "Yeni nükleer silahların yapımına 2026'da başlanabilir." THE ECONOMIST YAZIYORSA ÇOK DÜŞÜNMEK LAZIM. HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ. The Economist dergisini tanıyalım. The Economist, İngiltere'de yayınlanan dünya çapında satılan haftalık bir dergidir.

The Economist dergisinin her yeni yıl sayılarında geleceğe ilişkin öngörülerin olduğu görseller bulunuyor ve bu görsellerle derin mesajlar veriliyor. The Economist dergisini önemli kılan, yalnızca uzun bir geçmişi olması değil, sahibinin çok tanınmış bir sima olmasıdır: Rothschild ailesi.

GELECEĞE İLİŞKİN MESAJLAR VERİYOR

Doları basan ABD Merkez Bankasını kuran siyonist Yahudi milyarder baronu Rothschild ailesidir. Rothschild ailesi, birçok komplo teorisine konu olmaktadır. Dünyayı yöneten belli başlı iki aile Rothschild ve Rockefeller ailesidir. (NOT: Dolar imparatorluğunun arkasında 8 aile var.) Bu bakımdan Rothschild ailesine ait derginin yeni yıl sayılarının geleceğe ilişkin mesajlar veren bir yayın olduğuna inanılmaktadır. Başlıkları ne tesadüf çıkmaktadır.

2024 KAPAĞINA TEKRAR BAKALIM

The Economist'in 2023 yılı Kasım ayında çıkan 2024 yılı kapağını hatırlayalım. Kapak mesajlarının bir çoğu 2024 yılının 8'inci ayında ne tesadüf çıktı, çıkıyor.

Derginin 2024 yılı kapağının solunda ve sağında Batı ve Doğu bloğunun karşılaştırması resmedilmiş.

Bir kum saatinin solunda Zelensky'nin, sağında ise Putin'in fotoğrafı yerleştirilmiş. Zelensky'nin üstünde iki roket görseli var. Zelensky'nin solunda ise füze ve hava savunma sistemi benzeri silahlar ile soru işareti var.

Görselde bir kadın var. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris olduğu ve Ukrayna'ya silah ve hava savunma sistemi verilmesi konusunda Harris'in de söz sahibi olacağı, Harris seçilirse de savaşın süreceği mesajının verildiği düşünülüyordu. (Aynen olmuyor mu?) Ne tesadüf, sekiz ay önceden ABD'nin yeni başkanı olarak Kamala Harris öngörülmüş. Putin'in üstünde barış güvercini ile Donald Trump fotoğrafı içinde soru işareti bulunuyor.

HAZIRLIKLI OLMAK ZORUNDAYIZ

Buradaki mesaj ise Trump'ın ABD Başkanı seçilmesi durumunda Rusya-Ukrayna Savaşı'nın barış antlaşması ile sonuçlanacağı mesajı verilmiş. Nükleer başlıklı füzeler görseli ile kıtalararası balistik füzeler ve füze rampalarının bulunması, savaşın nükleer silah kullanılması noktasına gidebileceği mesajı verilmiş. Derginin yeni yıl kapağı görsellerinden birisi de seçim sandığı. Yanında, dolar, euro, sterlin ve yen benzeri bir para biriminin görselleri var. Seçim sandığının altında ise soru işareti var. Bu görsel ile, 2024 yılında dünyanın geleceğini belirleyecek ABD seçimlerinın yapılacağı ve bu çok önemli seçimler ile gelecekteki gelişmelerin şekilleneceği mesajı verilmiş. Derginin 2024 kehanetlerini içeren kapağının görselindeki alt kısımda, solda ABD Başkanı Joe Biden, sağda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bulunuyor. Ortada ise alt alta iki harita yer alıyor. Haritalar, Hint Okyanusu ve Çin ve deniz komşularını içeren Asya Pasifik bölgesini yansıtıyor.

Hindistan ve Çin bağlamında bir çatışmada rekabet olacağı öngörülmektedir. Çin ve Hindistan rekabetinin İpek Yolu benzeri tedarik zinciri yollarını işaret ettiği yorumu yapılabilir. Nitekim bu görselin mesajları şu anda yaşanıyor.

Görselin alt kısmındaki Çin bölümünde, elektrikli araba ve pili ile bir maden parçası birbirine bağlanmış.

SONUÇ

The Economist'in yeni yıl kapağını kısaca yorumlamak gerekirse; - 2024 yılında birçok güçlü liderin seçimler ile değiştirileceği, - Rusya - Ukrayna Savaşı'nın kaderinin ABD Başkanlık Seçimleri'ne bağlı olarak belirleneceği, - Nükleer silah başlıklı füzelerin kullanılması tehlikesinin bulunduğu, - İnsanların uzaktan beyin kontrolüne ilişkin çalışmalarda somut bir noktaya geleceği, - Euro, dolar, yen ve sterlin gibi para birimlerinde -borsalarda da olabilir- ciddi düşüşler/kayıplar yaşanacağı, - ABD Başkanı Biden'ın yeniden aday olamayacağı ve yerine Kamala Harris'in aday gösterileceği, Donald Trump'ın yeniden aday olacağı, - Çin ve Hindistan arasında Avrupa'nın tedarik ihtiyacını karşılamaya dönük bir rekabette de ekonomik savaş yaşanacağı, - Mavi - kırmızı ve siyah - beyaz ile sembolize edilen güçlerin ABD'de ve dünyada siyasi rakipleri sembolize ettiği ve bu açıdan siyasi ve ekonomik rekabet ya da savaşların başlayacağı, - 2024'te yeni liderlerin ortaya çıkacağı, çok kutuplu yeni bir dünya düzenine geçileceği öngörüleri bulunuluyordu. THE ECONOMIST'İN zaman içinde hepsine yakını hakkında öngörüler ortaya çıkıyorsa, 17 AĞUSTOS 2024 KAPAĞINDAKİ NÜKLER KIYAMET GÜNÜ SİLAHLANMASI MESAJINA ÇOK DİKKAT ETMEK GEREKİR.