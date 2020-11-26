Kılıçdaroğlu’nun İzmir’e gelecek yüzü kalmadı

Urla Belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ üyeliğinden tutuklanıp 6 yıl 3 ay hapis cezası almasının ardından CHP'den seçilen Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanması hem İzmir'de hem de partide büyük şok yarattı. Aksoy'un yolsuzluk operasyonuyla gözaltına alınmasının ardından dün yapacağı İzmir ziyaretini hafta sonuna kaydıran CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Aksoy'un tutuklanmasının ardından ziyaretini bir kez daha ertelemek zorunda kaldı. Bu durum, "CHP liderinin çok sevdiğini söyleyip İzmirleri kendilerine sahip çıkmaya çağırdığı iki belediye başkanının tutuklanmasının ardından milletvekili seçildiği kente gelmeye yüzü kalmadı" şeklinde yorumlandı. Son olarak Kılıçdaroğlu'nun tutuklanma olayının yankılarının biraz daha azalmasının beklendiği 4 Aralık'ta İzmir'e gelmeyi planladığı ifade edildi. Ancak bu ziyaretin yapılıp yapılmayacağı da henüz kesinleşmedi.

İKİSİNE DE KEFİL OLDU

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gerek Burak Oğuz'u gerekse Serdar Aksoy'u hem 31 Mart 2019 seçimleri öncesi hem de sonrasında genel merkezdeki makamında defalarca ağırladı ve İzmirlilere iki isme de kefil olduğunu anlatan videolar çektirdi. Kılıçdaroğlu, Oğuz hakkında, "Urla'yı genç bir belediye başkanımıza emanet ediyorum. Urla'yı, Urlaları seviyorum ve başkanı Urlalılara emanet ediyorum" dedi. Kılıçdaroğlu Aksoy için ise, "İzmir'i seviyorum. Menemen'i, Menemenlileri seviyorum. Başkanı size emanet ediyorum" ifadelerini kullandı. Ancak Oğuz geçtiğimiz Aralık ayında FETÖ iltisakı nedeniyle tutuklandı. Oğuz'un 15 Temmuz darbe girişiminde de kilit rol oynayan bazı FETÖ'cülerle irtibatı tespit edildi. 7 ay tutuklu kalan Oğuz, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Oğuz tahliye olduktan sonra da Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret etmeyi sürdürdü.

AĞIR SUÇLAMALARLA GÖZALTI

Kılıçdaroğlu'nun kefil olduğu belediye başkanlarından Serdar Aksoy hakkında da başta usülsüz hurda satışı olmak üzere yolsuzluk iddiaları geçtiğimiz günlerde doruğa çıktı. İş operasyon safhasına gelirken CHP, sorumluluğu üzerinden atmak için Aksoy'u partiden ihraç etmeye çalıştı. Bunun üzerine Aksoy istifa etti. Fakat Aksoy, 'ihaleye fesat karıştırma', 'resmi ve özel evrakta sahtecilik', 'rüşvet', 'zimmet', 'terör propagandası' ve 'görevi kötüye kullanma' gibi suçlamalarla gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu, bu gözaltı üzerine depremzelederle görüşmek için dün yapılacağı açıklanan İzmir ziyaretini hafta sonuna kaydırdı.



YİNE ERTELEMEK ZORUNDA KALDI

ANCAK bu defa da Aksoy ve beraberindeki 10 kişi tutuklandı. CHP, her ne kadar "Aksoy artık parti üyesi değil" diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalışsa da eleştirilerin odağı olmaktan kurtulamadı. Bu arada Kılıçdaroğlu'nun Aksoy'a kefil olduğu videolar yeniden sosyal medyada dolaşmaya başladı. Kılıçdaroğlu, İzmir ziyaretini bir kez daha ertelemek zorunda kaldı. Bu durum, "Kılıçdaroğlu'nun kente gelmeye yüzü kalmadı" şeklinde yorumlandı. Dün en son parti içinden Kılıçdaroğlu'nun tutuklamanın yankılarının azalacağı 4 Aralık'ta kente gelmesinin planlandığı yönünde bazı basın kuruluşlarına bilgiler verildi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, gerek Burak Oğuz'u gerekse Serdar Aksoy'u hem 31 Mart 2019 seçimleri öncesi hem de sonrasında genel merkezdeki makamında defalarca ağırladı ve İzmirlilere iki isme de kefil olduğunu anlatan videolar çektirdi.



YOLSUZLUK İDDİALARI NEDENİYLE TUTUKLANDI

Kılıçdaroğlu'nun kefil olduğu belediye başkanlarından Serdar Aksoy hakkında yolsuzluk iddiaları geçtiğimiz günlerde doruğa çıkmıştı. Aksoy, düzenlenen operasyonun ardından tutuklanmıştı.

Erhan GÜLENÇ

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