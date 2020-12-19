‘Düşmanca düşünceleri meşrulaştırmayın’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 16-25 Aralık tarihleri arasında düzenlediği Uluslararası İzmir Mizah Festivali'ne Türk ve İslam karşıtı karikatüristlerin davet edilmesini eleştirdi.

Jean Plantu ile Michel Kichka'nın Başkan Erdoğan ve İslam dinine karşı düşmanca karikatürlerini gösteren Dağ, bu iki ismin katıldığı programın 24 Aralık'taki bölümünün iptal edilmesini istedi.

'VAZGEÇMEYE DAVET EDİYORUZ'

Festival kapsamında 24 Aralık'ta yapılacak söyleşiye karikatüristler Jean Plantu ile Michel Kichka'nın davet edildiğini hatırlatan Dağ, "Kichka, İsrailli bir karikatürist, sözde Ermeni soykırımını meşrulaştırıcı hem açıklamaları hem karikatürleri var. Plantu'nun ise aynı ülkede yıllardır birlikte yaşadığımız Kürt kardeşlerimizi Türk Devleti'nin boğazladığını gösteren karikatürleri var. Yine İslam'ı simgeleyen görüntülerle beraber vücuduna bomba koymuş yani İslam'ı terörle eşdeğer gösteren karikatürleri var" dedi. Söz konusu karikatüristlerin hem Türkiye hem İslam düşmanlığı yaptığını vurgulayan Dağ, "Aynı zamanda da karikatürlerin büyük bir kısmında bugün Türkiye'de oy verirsiniz vermezsiniz ama cumhurbaşkanımızı her seferinde bir bomba ile karikatüre koymak da açıkçası kabul etmeyeceğimiz bir şey. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına ben bir çağrıda bulunmak istiyorum; bu organizasyonun bu bölümünden vazgeçmeleri hem İzmir'in hem de ülkemizin hayrınadır. Bu insanların İslam karşıtlığı, soykırım düşüncelerini meşrulaştırmaya hiçbirimizin hakkı yok" değerlendirmesinde bulundu. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den "Bu karikatüristleri kabul ediyor musunuz?" diye İzmirlilere sormasını isteyen Dağ, "Herhalde İzmirlilerden gerekli cevabı bu anlamda alır. Bu dönemde bundan vazgeçmenin hiçbir sıkıntısı olmazdı. Mizah kendi içimizde zaten. Siyasetin içinde de bunlar var ama böyle bir organizasyonun bu dönemde olması sorgulanması gereken nokta. Depremin acılarının halen taze olduğu, pandemi sürecini geçirdiğimiz bu dönemde böyle bir organizasyona gerek var mıydı bunun değerlendirmesi hemşerilerimiz tarafından yapılacaktır. Düşmanca tavır içinde olan hiçbir kimseyi bizim meşrulaştırmak gibi bir vazifemiz yok. 'Onları iyi görelim' gibi bir kompleks içine de girmemize gerek yok. Çünkü bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan şüphemiz olsun. Bizim ülkemizdeki birlik beraberlikten, tarihimizden, dinimizden, milletimizden de hiçbir şüphemiz yok. Böyle organizasyonlarla dostluk geliştirdiğini düşünmek bana çok mantıklı gelmiyor, biz kendimizi gayet iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Michel Kichka





Jean Plantu

İhanetin mizahı olmaz!

Oturma eylemcisi Soyer!

Kimden yanasın Soyer!

İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti? Tunç Soyer projeleri neden bitiremedi?