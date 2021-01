Kader değil vizyonsuzluk!

İzmir'de önceki akşam yine kabus yaşandı. Şiddetli yağmurla birlikte kent Venedik gibi sulara gömüldü. Ev, işyeri, cadde ve sokaklar göl haline geldi. Park halindeki araçlar sel sularıyla birlikte metrelerce sürüklendi. Arabalarını sürüklenmemesi için halatlarla bağlayanlar bile vardı. İşin trajik yanı Tepecik'teki İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nı bile su basması oldu. İzmirliyi su baskınlarından kurtaracak itfaiyeyi bile su bastıysa artık gerisini siz düşünün! Yani belediyecilik anlamında rezalet diz boyuydu...

GÖZLER SOYER'İ ARADI

Peki hal böyleyken daha birkaç gün önce bir araya geldiği gençlere "Yürümüyoruz koşuyoruz" diye hava atan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'i gören oldu mu? Tabi ki, hayır... Yine ortalarda gözükmedi, şatosundaydı... Ancak sular büyük oranda çekilip ortalık sakinleşince kendisini destekleyen bir TV kanalı ve sunucusunun sabah programında arzı endam etti... Sabaha kadar düşünüp bulduğu mazereti de hemen ağzından çıkarıverdi. Neymiş? Altyapıda sıkıntılar varmış ama daha büyük sıkıntı iklim değişikliğiymiş. Saatte 70 kilo yağmurun düştüğü bir iklim İzmir'de hiç görülmemişmiş. "Kuraklık nedeniyle uykularımız kaçıyor" derken şimdi seller nedeniyle uykusuz geceler geçirmeye başlamışmış.





20 YILLIK VİZYONSUZLUK



Geç bunları Sayın Soyer!Bize "Ne yapalım yağmur çok yağıyor" mazeretiyle gelme... İzmir'i bu çileyi çektiren sen ve senden önceki başkanlar CHP'li Aziz Kocaoğlu ve CHP'li Ahmet Piriştina'nın vizyonsuzluğudur. Bu gayet açık ve net...1994-1999 yılları arasında başkanlık yapan Burhan Özfatura, İzmir'i ve Körfez'i kurtaracak Büyük Kanal projesine devasa yatırımlar yaptı. Hatta bu yüzden seçim bile kaybetti. Proje yağmur suyu ile kanalizasyon hatlarının ayrı ayrı inşa edilmesini öngörüyordu. Deşarj kanalları yağan yağmuru toplayıp Körfez'e akıtacaktı. Kanalizasyon pisliği de arıtma tesisine gidecekti. Böylece İzmir'i her yağmurda su basmayacaktı. Evsel atıklar da Körfez'e akmayacak, yağmur sularının gelmeyeceği arıtma tesisleri de sağlıklı çalışacaktı. Körfez temizlenecek ve her yaz olduğu gibi kokmayacaktı. Ancak, Ahmet Piriştina ve İstanbul'dan getirip İZSU'nun başına geçirdiği Hasan Fehmi Mani, müthiş bir 'vizyonsuzluk' örneği sergiledi.



İZMİR'İN İDAM KARARI GİBİ!

Yağmur suyu ve kanalizasyonu ayırmanın yüksek maliyeti ve uzun zaman gerektirmesi nedeniyle 'abra kadabra' diyerek projede değişiklik yaptılar. Yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarını ayrı inşa etmek yerine tek bir kanalda birleştirdiler. Kuşa dönen projeyi de kısa sürede tamamladılar. Böylece hem 'iş bitirici' oldular hem de belediyenin parasını toprak altına değil makyaja harcama fırsatı yakaladılar. Piriştina'dan sonra göreve gelen Kocaoğlu da bu iki hattı ayırma konusunda ancak bir arpa boyu yol aldı. Şu anki Başkan Soyer de bu konuda değil koşmayı emeklemeye bile başlayamadı. Tabii arada İzmir'de onlarca yıldır hala tüm derelerin ıslah edilmemesini, hatta tarihte olup da şu an ortada olmayan onlarca dere olduğunu da buna eklediğimizde her yağmurda aynı kabusu yaşamaya devam ettik.

DİĞER KENTLER ÇOKTAN ÇÖZDÜ

Maalesef son yıllarda İzmir'i yönetem belediye başkanlarının vizyonu, kentin sorunlarını çözmeye yetmedi. Aynı yağmur Denizli'ye, Eskişehir'e, Kayseri'ye yağmıyor mu? Tabii ki yağıyor... Ancak orada İzmir kadar su baskınları yaşanmıyır. Çünkü oralarda vizyonu olan başkanlar var ve kentlerine içinden araç geçecek büyüklükte yağmur suyu deyarj kanalları inşa ettiler. O kentler bunu yaptıysa, 4.3 milyonluk İzmir'in de çoktan içinden TIR geçecek kanallar yapması gerekiyordu. Ama maalesef başkanlarımız çok tembel çıktı...

Yağmurun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medyada trend topic oldu. Soyer'le dalga geçen çok sayıda paylaşım yapıldı. Kimileri CHP'li Tunç Soyer'in davetlerde 'Çav bella' şarkısında dans ederken görüntülerini, kimileri de su baskınları ile ilgili fotoğrafları paylaştı.

Bazı vatandaşların park halindeki otomobillerini, sürüklenmemesi için halatla evlere bağladıkları gözlendi.

İzmir'de önceki akşam yağan yağmurda Buca, Karabağlar, Gaziemir, Konak, Bornova, Balçova, Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere ile çevre ilçelerde ev ve işyerinin yanı sıra cadde ve sokaklar su altında kaldı.

Buca Kozağaç Mahallesi'nde de selle sürüklenen 4 otomobil, birbirine çarparak durabildi.

Konak'ın Yenişehir semtinde bulunan İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı'nın avlusu ve binanın önündeki Tepecik Altgeçidi de sular altında kaldı.



KENDİNE GEL ARTIK SOYER!

BURADAN Soyer'e sesleniyorum. Başkan! Kenti sel götürüyor sen ortada yoksun. Çizmelerini giy ve şu şatodan çık da selin içine gir. Vatandaş ne çileler çekiyor bir gör, onlara yardımcı ol. Sen felaket anında vatandaşın yanında olmuyorsan ne zaman olacaksın? Sayın Başkan! Artık, danslarınla, zıplamalarınla, mizah festivaline Türkiye düşmanlarını çağırmak gibi gayri milli icraatlarınla gündeme gelmeyi bırak... Atatürk'e sonuna kadar bağlı olan bu kentte PKK'nın uzantısı HDP'ye alan açmakla uğraşma, belediyede HDP'li kadrolaşmaya gitmeyi bırak... Bak İzmir her geçen gün zaman kaybediyor... Kentsel gelişim anlamında Anadolu'daki birçok kentin gerisinde kaldık. Trafik içinden çıkılmaz bir halde. Körfez ve kanalizasyonun kokusundan her yaz burnumuzun direği kırılıyor. Hani diyorsun ya, "Yürümüyoruz koşuyoruz" diye... O öyle değil işte. Aksine biz her yağmurda 'yüzüyoruz hatta boğuluyoruz'... Durum o kadar vahim... Artık bir kendine gel Başkan! Unutma İzmir'in çözülmeyecek hiçbir sorunu yok. Sen yeter ki, vizyonunu düzelt...

Abdülkadir Balkan

22 yaşındaki Abdülkadir Balkan, Buca ilçesi Şirinyer semtinde İnkilap Durağı alt geçidinin su altında kalması nedeniyle, alt geçidin 6 metre yakınındaki açık demirlerin arasından çıkıp raylardan karşıya geçmeye çalışırken trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Buca'da Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada sele kapılan 66 yaşındaki Bahtiye Tuna, suda sürüklenerek park halindeki TIR'ın altına sıkıştı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bahtiye Tuna

