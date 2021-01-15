Büyükşehir’in terör tiyatrosunda son perde

İzmir merkezli 12 ilde, dün terör örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında 51 kişiden 49'u yakalandı. Operasyonda, Yeni Asır'ın daha önce atama skandallarını gündeme getirdiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in belediyede Şehir Tiyatroları Koordinatörü yaptığı Orçun Masatçı ile birlikte 3 belediye personelinin de terör örgütü üyeliğinden gözaltına alındığı öğrenildi.



KIZ KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Yeni Asır, daha önce de terör propagandası yapmaktan 2 yıl hapis cezası aldığı haberlere konu olan Masatçı'nın şehir tiyatroları koordinatörlüğüne getirilmesinin ardından 17 Haziran 2020'de "Soyer'in terör tiyatrosu" manşetini atmıştı. Bu arada Masatçı'nın HDP'den milletvekili adayı olan oyuncu kız kardeşi Nazlı Masatçı da gözaltına alınanlar arasında yer aldı. Büyükşehir'den gözaltına alınan diğer isimlerin ise İZELMAN otopark görevlisi Tuncay Kılıç, mezarlıklar görevlisi Cihan Taşkın ile bilet satışında çalışan Emrah Alkan olduğu öğrenildi. Operasyon çerçevesinde yapılan ev ve işyeri aramalarında çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen dokümanlar ve 50 bin lira para ele geçirildi.

Yeni Asır, Soyer'in daha önce de terör suçundan aldığı hapis cezası haberleriyle gündem olan Orçun Masatçı'yı kurmak istediği şehir tiyatroları koordinatörlüğüne getirmesini 17 Haziran'da "Soyer'in terör tiyatrosu" başlığıyla manşetten duyurmuştu.



DİĞER ŞÜPHELİLER ARANIYOR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından MLKP terör örgütüne yönelik bugüne kadarki en büyük operasyon yapıldı. İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen şafak operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 51 kişiden 49'u yakalandı. Emniyete götürülen şüpheliler arasında Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Özlem Gümüştaş, HDP PM üyesi Sıtkı Güngör, SKM MYK üyesi Satiye Ok, ESP İl Eş Başkanı Ezgi Bahçeci, HDP İstanbul İl Örgütlenme Eş Sözcüsü Pınar Türk ile Kerim Altınmakas gibi isimler yer aldı. Ayrıca 2 avukat ile biri Şemdinli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi ve öğretmen gibi meslek gruplarından kişilerin olduğu belirtildi. Yakalanan şüphelilerden 34'ünün MLKP, 8'inin DSİH, 1'inin TKP/ML ve 8'inin de PKK/YPG terör örgütü üyesi olduğu öne sürüldü.

Operasyon çerçevesinde yapılan ev ve işyeri aramalarında çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen dokümanlar ele geçirildi.













3 GÜNLÜK SÜRE BEKLENİYOR

Operasyonda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 4 ismin de bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında, Yeni Asır'ın daha önce belediyedeki skandal atamalarını gündeme getirdiği CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in belediyede Şehir Tiyatroları Koordinatörü yaptığı Orçun Masatçı ile belediyede İZELMAN otopark görevlisi Tuncay Kılıç, mezarlık görevlisi Cihan Taşkın, bilet satışında çalışan Emrah Alkan da yer aldı. Korona virüs salgını nedeni ile karantinada olduğu için gözaltına alınamayan ve MLKP terör örgütüne üye olduğu iddia edilen Masatçı'nın 3 gün sonra karantina süresi bitince emniyette gözaltına alınacağı öğrenildi. Masatçı'nın HDP'den milletvekili adayı olan tiyatrocu kız kardeşi Nazlı Masatçı'nın da gözaltında olduğu belirtildi.



DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında MLKP terör örgütü ile irtibat ve iltisakı tespit edildiği belirtilen ESP genel merkezi, İzmir ve İstanbul il binası ile İzmir Bayraklı ilçe bürosu, Etkin Haber Ajansı (ETHA) İstanbul il bürosu, Bilim, Eğitim, Estetik, Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) İstanbul il bürosunda yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, yasaklı yayın, örgüte ait olduğu değerlendirilen doküman ve 50 bin lira para ele geçirildi.

İzmir merkezli 12 ilde, dün terör örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında 51 kişiden 49'u yakalandı.



GÖZLER BÜYÜKŞEHİR'DE

BU operasyonla birlikte gözler yeniden Büyükşehir Belediyesi'nde bu dönem istihdam edilen bazı isimlere çevrildi. Daha önce de Başkan Soyer tarafından işe alınan 16 kişi, İzmir Valiliği tarafından yapılan güvenlik soruşturmasına takılmıştı. Bu kişilerin belediye ile ilişiği kesilmişti. Bu gelişmenin ardından şimdi de terör suçuyla 4 belediye çalışanının daha gözaltına alınması büyük yankı uyandırdı. Yeni Asır, Soyer'in daha önce de terör suçundan aldığı hapis cezası haberleriyle gündem olan Orçun Masatçı'yı kurmak istediği şehir tiyatroları koordinatörlüğüne getirmesini geçtiğimiz 17 Haziran'da "Soyer'in terör tiyatrosu" başlığıyla manşetten duyurmuştu. Masatçı, Büyükşehir'den önce Konak Belediyesi'nde CHP'li eski Başkan Sema Pekdaş tarafından bu belediyede kültür sanat yöneticiliğine getirilmişti.



EMNİYET MÜDÜRÜ HÜSEYİN AŞKIN: BAŞARILI BİR ÇALIŞMA OLDU

İZMİR İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, "Geniş kapsamlı bir operasyon oldu. Bölücü terör örgütü ve onunla birlikte hareket eden aşırı sol örgütlere yönelik uzun süreli bir çalışmaydı. Şu an itibarıyla 49 gözaltımız var. 51 hedefimiz vardı, 6 kişi de başka suçlardan cezaevinde bulunuyor. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler İzmir'e getirilecek. Başarılı bir çalışma oldu, süreç devam ediyor" dedi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Metin BURMALI

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