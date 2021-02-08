Pinti Pomak’tan israf açılışı

Gaziemir Belediyesi'nde skandalların ardı arkası kesilmiyor. Belediyede 10 kilo tereyağı, 10 kilo sucuk, 80 boyoz ve 80 gevrekli kahvaltı skandalının ardından şimdi de 'kuruditeli', 'karpuz mozarellalı', 'çilekli magnolialı', 'fesleğenli bruschetta soslu ve limon sorbeli kavun' ile 'lüks çerezli' açılış skandalı patladı. Her fırsatta kendisine "Pinti Pomak" denildiğini anlatan CHP'li Başkan Halil Arda'nın ilçedeki halka ihtiyaç malzemelerini ucuza temin etme iddiasıyla kurduğu sosyal marketin geçtiğimiz Ağustos ayındaki açılışında CHP'lilerin ağırlıkta olduğu davetlilere 34 bin 692 ödeyerek halkın büyük bölümünün ismini bilmediği bu yiyecekleri ikram ettiği ortaya çıktı.

Belediyenin bu marketten aile başına aylık 50-150'şer lira yardım yaptığı göz önüne alındığında savrulan bu 34 bin 692 lira ile 346 aileye 100'er lira yardım yapabileceği hesaplanıyor.





MENÜYÜ BELEDİYE YAPTI

Kahvaltı skandalının ardından belediyedeki karpuz mozarellalı bu açılış skandalını da ortaya çıkaran isim denetim komisyonu üyesi de olan AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca oldu. İlgili evrakları inceleyen Atmaca'nın verdiği bilgilere göre, belediye vatandaşın ismini bile duymadığı yiyeceklerin bulunduğu menüyü hazırladı ve bu menü üzerinden 3 organizasyon firmasından teklif aldı. Teklif alınan açılış töreni paketi içinde fotoğraf ve drone çekimi gibi kalemlerin de yer aldığı belirtildi. İş, 'Nil Örge Aşan Nice Prodoksiyon' isimli Alsancak'ta faaliyet gösteren bir firmaya verildi. Her fırsatta belediyede israfı bitirdiğini, mali disiplini sağladığını iddia eden Başkan Arda, 'Onursal Koordinatör' sıfatını kullandığı ortaya çıkan eşi Deniz Arda ile birlikte ev sahibi oldukları açılışta davetlilere bu yiyecekleri ikram etti. Atmaca'nın verdiği bilgiye göre organizasyonun belediyeye faturası ise, KDV dahil 34 bin lirayı geçerek adeta dudak uçuklattı.

Gaziemir Belediyesi, 'Sosyal Market' açılışı için harcanan parayla büyük bir skandala imza attı.



"EĞER PİNTİ HALİ BUYSA..."

Böyle bir menünün sosyal marketin açılışına gelen ve içlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'le birlikte CHP Milletvekili Kani Beko, CHP İlçe belediye başkanları gibi 'mutlu bir azınlığa' ikram edildiğini söyleyen Atmaca, "Üstelik bu menüyü organizasyon firması sunmuyor. Belediye kendisi bu menüyü hazırlayıp bunun üzerinden ihaleye çıkıyor. Başkan Arda'nın pinti hali buymuş. Bir de pinti olmayan halini görsek demek ki, Gaziemirliler olarak çok daha büyük faturalar ödeyeceğiz.

Halil Arda'nın küçük bir ilçe belediyesinde yaptıkları baz alındığında CHP'nin iktidara gelmesi durumunda ne tür israf garabetlerine imza atacağı aşikardır. Bu organizasyon için harcanan 34 bin 692 lira ile ilçede yüzlerce, ihtiyaç sahibine yardımda bulunulabilirdi.

Örneğin 100'er lira üzerinden hesaplandığında 346 aile eder. Bu utançla halkın arasına nasıl çıkacaksın?" diye konuştu.



ŞATAFAT, LÜKS VE İSRAF

CHP'li Başkan Halil Arda'nın kahvaltı skandalıyla ilgili "Ne olacak 1500 liralık kahvaltı, Rusya'dan havyar mı getirdik?' dediğini hatırlatan Atmaca, "Belediye faturaları incelendiğinde yenilen balıklar, mezeler, lüks çerezler, adını dahi bilmediğimiz ikramlıklar ve daha nice savurgan harcamalar ile Gaziemir Belediyesi bünyesinde nasıl bir şatafat, lüks ve israfın yaşandığını, belediye üzerinden kimlerin ne tür ikramlarla ağırlandığını hayretle izliyoruz" ifadelerini kullandı.





İŞTE O MENÜDEKİ LÜKS YİYECEKLER

BİSTROLARDA:

● Lüks çerez Kuridite ● Karpuz mozarella veya limon sorbeli kavun lopları (fesleğenli bruschetta sos ile) TEPSİLERDE:

● Peynir topları (Tek kişilik gümüş görünümlü plastik kaşıklarda) ● Pancarlı kısır ● Tortilla roll SICAKLAR:

● Beğendili misket köfte (cam servis kaplarında) ● Mini paçanga böreği (yağlı kağıda sarılı) TATLILAR:

● Çilekli magnolia ● Limon kremalı şekerpare





ÖZGÜR ÖZEL'Lİ YEMEĞE 1863 TL

AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, belediyenin 24 Ocak 2020'de CHP'nin TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de katıldığı bir panelin ardından yenen yemekte de yüklü bir fatura ödediğini söyledi. Atmaca, "3 katılımcıya, başkan ile 5-6 kişinin eşlik ettiğinin düşünelim. Yaklaşık 10 kişilik bir yemek nasıl olur da 1863 lira olabilir?" dedi. Buna benzer diğer bir yemek organizasyonunun ise, başkanın lüks balık restoranında 16 kişi ile yediği iddia edilen yaklaşık 2 bin lira tutarındaki öğle yemeği olduğunu ifade eden Atmaca, "Aynı lüks restorandan getirildiği tespit edilen ve meclis üyelerine ikram edildiği iddia edilen 1298 lira tutarındaki 40 adet soğuk meze ve daha sayamadığım bir sürü yemek, çerez ve ikramları kimler ne zaman, nerede yemiştir? Faturayı belediyemiz ve dolayısıyla Gaziemir halkı ödemektedir. Bu bitmek tükenmek bilmeyen iştahın ve israfın elbet bir açıklaması olmalıdır" diye konuştu.

Erhan GÜLENÇ

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