İzmir Karaburun açıklarında deprem

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 09.24'te ve 7.30 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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AFAD yaptığı açıklamada;

"Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 09.24'te 4,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz."

ifadelerini kullandı.

Yaşanan depremin ardından resmi Twitter hesabı aracılığı ile detayları duyuran AFAD herhangi bir olumsuz ihbar almadıklarını ifade eden bir paylaşımda bulundu.

"Geçmiş olsun İzmir. Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır."

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