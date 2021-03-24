Sen önce İzmir’e bak Tunç Soyer

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in işi gücü reklam ve halkla ilişkiler... İcraat yapmasın ama sürekli süslü laflarla hayal satsın. Seferihisar Belediyesi'ni de yıllarca böyle süslü laflar ve hayallerle yönetti, ardında ise bir enkaz bıraktı. Değerli tüm gayrimenkulleri Soyer tarafından haraç mezat satılan Seferihisar Belediyesi bugün personel maaşlarını bile ödeyemez halde. Soyer, şimdi de CHP'li belediye başkanlarını önceki gün İzmir'de toplayıp "Başka bir su politikası mümkün!" sloganıyla bir manifesto ilan etmelerine öncülük etti. Bu etkinliğin ardından söyledikleriyle ise, İzmirlileri yine çileden çıkardı. Neymiş, "Başka bir Türkiye mümkün!"müş. Ayıp denen bir şey var. Sen İzmir için bugüne kadar ne yaptın ki, kalkmış "Başka bir Türkiye mümkün!" diye boyundan büyük laflar edip aklınca politika yapıyorsun.

Körfez'deki kokuya yıllardır bir çözüm bulunamadı.

İzmir'in hemen hemen bütün ilçelerinde yıllardır bir türlü yapılmayan bozuk yolları artık vatandaşları isyan ettiriyor.

'LAY LAY LOM'U BIRAK

Sayın Soyer! Sen Türkiye'yi bırak da önce İzmir için çalış. Çünkü "Başka bir İzmir mümkün!"... Ancak bu başka İzmir'in önünde en büyük engel senin 'lay lay lom' belediyeciliğinden başka bir şey değil... - CHP'li başkanları toplayıp su konusunda şov yapıyorsun ama bu kente Türkiye'nin neredeyse en pahalı suyunu içiriyorsun. Çok daha ucuza su tüketen bir İzmir mümkün! - Her yağmurda sel afetine maruz kalmayan, dereleri ıslah edilmiş, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemi birbirinden ayrıştırılmış bir İzmir mümkün! - Bu arada Cumartesi günü kentte su baskınları yaşanırken elinde şemsiyeyle Buca'da gazeteci Bekir Coşkun heykelini ziyaret ettin. Belki inanmayacaksın ama sel felaketlerinde belediye başkanının çizmeleri giyip vatandaşın yanında olacağı bir İzmir mümkün!

Her yağış sonrası kentin bir çok noktası sular altında kalıyor.

HAVUZLU VİLLA SKANDALI

- Artık İzmir'de özellikle sabah ve akşam üzeri trafiğe çıkmak bir kabusa dönüştü. Oysa açılacak alternatif yollar ve metro hatlarıyla trafik çilesinin yaşanmadığı bir İzmir mümkün! - Bak yaz geliyor. Yine Körfez kokusu burun direklerimizi sızlatacak. Sen hala "3 yıl sonra Körfez'de yüzeceğim" diyorsun. Ama göreve geleli 2 yıl oldu senin verdiğin bu 3 yıllık süre nedense hala başlamadı. Oysa temiz bir Körfez'e sahip İzmir mümkün! - İzmir'in en güzel yerlerinin ucube yapılara teslim olmadığı, kentsel dönüşümü tamamlanmış bir İzmir mümkün! - Bu arada Seferihisar'daki zeytinliğinize "Sıkma tesisi ve sulama havuzu yapacağım" diyerek havuzlu villa kondurdun. Yeni Asır bunu deşifre etti. Oysa belediye başkanının kanunun arkasından dolanıp kaçak havuzlu villa inşa ettirmediği bir İzmir mümkün!

Her yağmurda sular altında kalmayan, dereleri ıslah edilmiş, yağmur suyu ve kanalizasyon sistemi birbirinden ayrıştırılmış...





Kanalizasyon atıklarının boşaltılmadığı, yazları burnumuzun direğini sızlatan pis kokular yaymayan, yüzülebilen...

Sabah ve akşam saatlerinde yolların kilitlenmediği, yeni yollar, toplu ulaşım ve metro hatlarıyla trafik çilesinin yaşanmadığı...





Her yanını saran gecekondulardan kurtulmuş, kentsel dönüşümünü tamamlamış, halkının güvenli evlerde oturduğu...

BÖLÜCÜLERLE MASA KURMA

- Yine Yeni Asır'ın ortaya çıkardığı gibi bu havuzlu villanın yolunu yine belediye ekiplerine yaptırıyorsun. Oysa, belediye başkanının kendi kişisel işlerini belediye imkanlarıyla hayata geçirmediği bir İzmir mümkün! - HDP'nin yöneticileri Mahfuz Güleryüz, Coşkun Üsterci, İbrahim Akın, Ertuğrul Barka gibi isimlerle İzmir Düşünce Topluluğu adı altında masa kurdun. Onlara akıl danıştın. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP için açtığı kapatma davasında senin masa kurduğun bu isimlere siyasi yasak getirilmesini istedi. Belediye başkanının bölücülerle masa kurmadığı bir İzmir mümkün. - Öte yandan Bornova Anadolu Lisesi'nden dönem arkadaşlarını belediyede üst düzey yönetici yaptın. Etiyopya'da yaşayan okul arkadaşını bile getirip belediye şirketine yönetici yaptın. Öte yandan makam şoförünü yüzmilyonlarca liralık gemi filosuna sahip İZDENİZ'e yönetim kurulu üyesi yaptın. Oysa belediyesinde atamaların liyakat ölçüsüyle yapılıdğı bir İzmir mümkün...

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin yöneticilerine akıl danışmayan...





Zeytin sıkma tesisi için izin alıp havuzlu villa kondurmayan...





Halk sellerle boğuşurken heykel peşinde koşmayan...



İZMİRLİ ÇOKTAN ÇÖZDÜ

Sayın Soyer! İzmirli artık sizi çözdü. Bu süslü laflarınıza inanmıyor. Bakın sizin "Başka bir su politikası mümkün! Başka bir Türkiye mümkün!" diyerek yaptığınız paylaşımın altına İzmirliler neler yazmış:

@selcukpolat3562:

Yav Başkan kusura bakma ama sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Su politikasıymış...

Ayıp, edep yahu!

İZSU faturasında bizi talan ediliyorsunuz her ay...

@Omar06563211:

Suya yeni zamlar kapıda demenin kibarcası.

@TeKBeN25414089:

En pahalı suyu İzmir'e kullandıran sen değil misin?

Aynı zamanda suyu boşa harcayan sen değil misin?

İzmir'de bir şey yapma, sadece çene yap...

@srtlm: Şebeke arızalarını zamanında giderseniz İzmir'in su sorunu kalmaz.

@situbo: Başka bir Türkiye, İzmir gibi yönetilecekse 50 yıl geri gideriz.

@enginkula: Sayın başkan, her yağmurda caddelerini "SU" basan bir şehrin su politikası ne olabilir ki? Artık değiştirmeniz gereken bir su politikanız olduğu kesin.

@Ykp2535: Şu sıralar musluklardan sarı sular akıyor bunu da gündeme getirdiniz mi acaba başkan?

@cevizagaci35: Sayın Başkan Fen İşleri Daire Başkanı sanırım arkanızdan kuyunuzu kazıyor.

İzmir'de yollar çukurdan geçilmiyor.

@clark_kripton: İzmir'in betonlaştırılmış dere yatakları su döngüsünü bozuyor. Sulak arazilere, tarım arazilerine binalar, siteler yapılıyor. Altyapıdan önce ev yapılıyor. Zaman, para ve de su kaybı.

@sfkoffical: Yakın zamanda "İzmir'in Çukurları" adlı bir YouTube belgeseli hazırlayacağız...

@Yigit65232527: Sayın Soyer, Yeşildere trafiği ile ilgili bir çalışmanız ne zaman olacak?

Erhan GÜLENÇ

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