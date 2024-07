İzmir Tire ilçesinde, kullanım ömrünü tamamlayan beton elektrik direkleri tehlike saçıyor. Dumlupınar mahallesi, 1.'nci Harlak sokakta bulunan elektrik direklerinin faciaya davetiye çıkardığını belirten mahalle sakinleri, "Yılladır kullanılan direklerin üzerinden enerji nakil hatları geçiyor. Betonarme direklerin zamanla betonları kırılmış, içindeki demir iskeletleri ise mevsimsel koşullar nedeniyle çürümüş. Birçoğu artık zorlukla ayakta duruyor. Sokaklarımız oldukça dar. Çocuklarımız buralarda gün boyu oyun oynuyor. Mecburen bu yolu kullanmak zorunda kalıyoruz. İçimizde hep korkuyla yaşıyoruz. Direkler sanki her an üzerimize yıkılacakmış gibi geliyor. Bir an önce yetkililerden gerekli önlemleri almasını istiyoruz" diye konuştular

TİRE'DE BELEDİYE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARINI BAŞLATTI

İzmir Tire'de, adeta köstebek yuvasına dönen yollarda uzunca bir aradan sonra asfaltlama çalışmaları tekrar başladı. Vatandaşlardan gelen şikayetlere üzerine şehir merkezi ve kırsaldaki yollarda oluşan çukurlar belirlenerek İZBETON ve Tire Belediyesi ekipleri tarafından kapatılarak üzeri asfaltlanıyor. Çalışmalara, Ayasofya, 19 Mayıs ve İstasyon caddelerinden başlanıldığını belirten Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, "Öncelikle kent merkezinde ihtiyaç olan tüm güzergah ve noktalarda yama çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp, kırsaldaki mahallelerimize geçeceğiz" dedi.

AÇIKTA BIRAKILAN KABLOLAR VATANDAŞLARI KORKUTUYOR

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Bozyaka semtinde vatandaşlar sökülen elektrik direklerinin kablolarının açık bırakılmasından şikayetçi oldu. Bozyaka Emniyet Binası karşısında yer alan trafik lambalarının hemen yanındaki kendi kaderine terk edilmiş elektrik kabloları vatandaşı korkuttu. Sökülmüş elektrik direğine enerji aktaran kabloların açık ve dağınık bir şekilde bırakılmasına mahalleli tepki göstererek, yetkililerden konuyu çözüme kavuşturmasını talep etti.