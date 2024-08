İzmir’i kendi elimizle yakmışız!

Günlerdir canhıraş şekilde yangınlarla boğuşan İzmir ve çevresini kelimenin tam anlamıyla 'aymazlık' yaktı. İzmir'de çıkan ve toplam bin 600 hektar alanın küle döndüğü yangının nedeni piknikçilerin dikkatsizliği, Tire'de, semaverle çay demleyen tiryakiler, Ödemiş'te arazide sigara içen çocuklar, Bayındır'da ise inşaat çalışmaları sırasında canavardan fırlayan kıvılcım olarak gösterildi.

İZMİR'DE 3 KİŞİ ARANIYOR

Yangın nedeniyle İzmir'e gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde 72 yangının çıktığını, bunlardan 69'unun kontrol altında olduğunu, 5'ine müdahalenin devam ettiğini hatırlattı. Bakan Yumaklı, "Çok yoğun bir şekilde şiddetli rüzgarın olması buraları alevlendirdi. Yangının sebebi 3 kişinin piknik amacı ile yakmış oldukları ateş olduğu belirlendi. Yamanlar mevkiinde konut alanına yakın olması nedeniyle 16 ev yandı. Şu an için yerleşim yerlerini tehdit edecek unsur yok. Ödemiş'te iki çocuğun otluk alanda sigara içerken çıkarmış oldukları yangın var. İnanılmaz bir rüzgar var. Yangınların tamamında can kaybı yok." dedi. Bolu'da anızdan kaynaklı bir yangın çıktığını ve rüzgar nedeniyle çok hızlı yayıldığını dile getiren "Bu yangını çıkartanlar daha doğrusu başlatanlar şu an gözaltında" dedi. Yumaklı, orman yangınlarıyla ilgili çıkış sebeplerinin insan kaynaklı olduğunu, İzmir Yamanlar 'da piknik yapan 3 kişinin tespit edildiğini, Bolu'da 2 kişinin tutuklandığını söyledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da açıklama yaparak, İzmir'deki yangınlardan sorumlu tutulan 7 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti.

'VATANDAŞIMIZIN ZARARINI DEVLETİMİZ TANZİM EDECEK'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, yangın felaketinden etkilenen Bayraklı ile Karşıyaka'da ev ve işyerlerini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirlerle ilgili yetkililerden bilgi de alan Bursalı, "İzmir olarak büyük bir felaketi atlattık. Hepimize geçmiş olsun" İfadelerini kullandı. Sabah saatlerinde Seyirtepe'de incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya eşlik eden Bursalı, Onur Mahallesi'ne geçip evleri zarar gören vatandaşları ziyaret etti.

'ESNAFIMIZ MERAK ETMESİN'

Mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileten Bursalı, "Yerleşim yerlerine kadar ulaşan alevler nedeniyle hepimiz çok tedirgin olduk. Ama ekiplerin gece gündüz demeden canla başla verdiği mücadele sonrasında yangın söndürüldü. Çok şükür bu badireyi de atlattık. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Evleri zarar gören vatandaşlarımız var. Onlar hiç endişe etmesinler. Zararlarının tazmini konusunda, gerek geçici gerekse kalıcı barınma konusunda ilgili kurumlarımız harekete geçti. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz, yalnız bırakmayacağız. Esnafımızı da bu zorlu süreçte yalnız bırakmayacağız. Devletimiz tüm imkanlarıyla hemşehrilerimizin yanında olacak" dedi.

TİRE'DE ALEVLER EŞEK ÇİFTLİĞİNE SIÇRADI

Tire'de önceki gün gece saatlerinde başlayan orman yangını bir eşek çiftliğine sıçradı. Hayvanların tahliye edildiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Dün akşama doğru ise İzmir'in Menderes ilçesinde yeni bir yangın çıktı. Alevlere havadan 1 uçak ve 3 helikopter ile müdahale edildi.

KARŞIYAKA SPOR KULÜBÜ KAMPANYA BAŞLATACAK

Karşıyaka Spor Kulübü, İzmir'de yaşanan büyük yangınla ilgili geçmiş olsun paylaşımı yaptı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu elim olayda birçok insan evsiz kaldı, doğamızın can damarı olan ağaçlar kül oldu. Yangınların sona ermesinin ardından bir ağaçlandırma kampanyası başlatacağız. Bu kampanya için çalışmalara başladık ve çeşitli kurum ve kuruluşların desteğini almak amacıyla iş birliği arayışındayız. İzmir'i hep birlikte daha güzel yapacağız" denildi.